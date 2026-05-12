[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 더불어민주당 정인화 광양시장 후보 선거대책위원회는 최근 일부 인터넷 매체가 연이어 보도한 의혹 제기 기사에 대해 언론중재위원회 조정신청은 물론 민·형사상 모든 법적 대응 절차를 진행한다고 12일 밝혔다.

정인화 후보 선거대책위원회는 보도자료를 내고 “일부 매체의 사실관계에 근거하지 않은 추측성 보도와 악의적 흑색선전은 시민의 올바른 판단을 흐리고 선거 질서를 훼손하는 행위”라는 입장을 밝혔다.

이어서 “관련 기사는 이미 고발 및 법적 대응 준비를 완료한 상태이며 허위·왜곡 기사 작성 및 악의적 재배포 행위에 대한 증거 자료도 확보하고 있다”면서 “향후에도 사실관계 확인 없이 허위·왜곡 내용을 반복 보도하거나 악의적으로 확산시킬 경우 민·형사상 가능한 모든 법적 조치를 강력히 취할 것”이라고 강조했다.

정 후보 측이 문제로 삼고 있는 기사들은 ▷‘확정적 개발이익을 노린 기획 투기’ 의혹 ▷‘치밀한 지분 쪼개기 및 브로커 개입’ 의혹 ▷‘공직자 내부정보 이용’ 의혹 ▷‘후보 등록 전 입주권 은폐’ 의혹 ▷‘서울 노후 설계’ 프레임 등이다.

정 후보 측은 “6건의 인터넷 언론 기사는 근거 없는 허위의 사실”이라며 “사실관계에 근거한 공정하고 책임 있는 보도를 요청한다”고 언론사에 요청했다.