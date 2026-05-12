민주대성회 등 금남로서 ‘오월 공동체’ 서 광주수월래·마당극 등 대동 한마당

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 제46주년 5·18민주화운동을 맞아 민주평화대행진, 민주의 밤, 전야제, 시민난장 등 5·18기념행사가 ‘시민축제’로 치러진다.

특히 올해는 주말 일정 등을 고려해 민주평화대행진을 17일 전야제보다 하루 앞당겨 16일 토요일에 진행하며, ‘민주의 밤’ 기념행사를 새롭게 연계해 선보인다. 18일 정부 기념식은 2020년 최초로 5·18민주광장에서 열린 뒤 6년 만에 다시 광장에서 열려 더 많은 시민이 함께할 수 있게 됐다.

민주평화대행진은 1980년 전남대 정문에서 가두시위를 하며 금남로로 향했던 ‘민족민주화성회’를 재현하는 행사다. 오월정신의 중요한 가치인 민주주의를 실현하고 각계각층의 시민과 국외 인사들의 주도적 참여로 공동체정신을 되살리며, 다양한 오월의 가치를 실천하는 연대·협력의 장이다.

그동안 17일 전야제에 앞서 진행했던 민주평화대행진은 올해 더 많은 시민들이 함께할 수 있도록 하루 앞당겨 16일 펼쳐진다.

대행진은 16일 오후 4시 옛 전남도청을 향한다. 출발지는 두 곳이다. 공직자 등 공공부문은 광주고등학교에서, 시민사회단체 등은 북동성당에서 각각 출발해 금남로를 거쳐 ‘민주의 밤’이 열리는 5·18민주광장으로 집결한다.

올해 새롭게 선보이는 ‘민주의 밤-충전하라! 민주의 힘!’은 5·18민주광장 분수대 특설무대에서 열린다.

16일 오후 5시18분, 광장 시계탑에서 ‘임을 위한 행진곡’ 연주가 흘러나오면 오월영령에 묵념으로 예를 다한 뒤 무대가 펼쳐진다. 민주의 밤은 기존 전야제를 계승·발전하면서 대중적인 공연 중심으로 시민공감과 참여도를 높이는 대규모 축제 형식의 행사로 꾸려진다.

5·18기념행사의 꽃인 제46주년 전야제는 17일 오후 5시18분 5·18민주광장 분수대 특설무대에서 열린다.

사회자 1인이 진행하는 방식을 벗어나 배우들과 시민이 함께 참여하는 마당극 형식으로 무대를 구성한다.