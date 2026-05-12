장재훈 현대차그룹 부회장 금탑산업훈장 1976년 포니 첫 수출…누적 7600만대

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)와 한국자동차산업협동조합(KAICA)은 12일 서울 서초구 JW메리어트호텔 서울에서 ‘제23회 자동차의 날’ 기념행사를 개최했다.

이날 행사에는 문신학 산업통상자원부 차관과 자동차업계 관계자, 유공자 등 300여 명이 참석했다.

올해 행사는 ‘수출로 이끈 50년, 100년 미래를 향한 새로운 도전’을 주제로 열렸다. 국내 자동차 산업은 1976년 포니 6대를 에콰도르에 처음 수출한 이후 올해 2월 기준 누적 수출 7600만대를 기록했다.

이날 정부포상 16점과 장관표창 20점 등 총 36명에 대한 유공자 포상이 이뤄졌다. 정부포상은 ▷훈장 3점 ▷포장 4점 ▷대통령표창 4점 ▷국무총리표창 5점으로 구성됐다.

최고 영예인 금탑산업훈장은 장재훈 현대자동차그룹 부회장이 수상했다. 은탑산업훈장은 함상식 엠알인프라오토 대표이사, 동탑산업훈장은 황기영 KG모빌리티 대표이사가 각각 받았다.

수상자들은 자동차 수출 확대와 기술 경쟁력 확보, 지역경제 활성화, 상생 협력 등을 통해 산업 발전에 이바지한 공로를 인정받았다.

특히 올해 포상은 미래차 산업 전환과 관련한 공로자를 중점 발굴한 점이 특징이다. 주요 분야는 ▷친환경차 국내 생산 유치 및 기술개발 ▷인공지능(AI)·소프트웨어(SW)·자율주행 기술 혁신 ▷스마트 제조 기술 고도화 ▷미래차 산업 생태계 및 인재 기반 구축 ▷신시장 개척 및 상생 협력 등이다.

친환경차 분야에서는 상희정 르노코리아 부사장, 장수항 기아 전무 등이 이름을 올렸다. AI·자율주행 분야에서는 이종하 현대모비스 상무, 강성근 차봇모빌리티 대표 등이 수상했다.

정대진 KAMA 회장은 기념사에서 “올해는 자동차 산업이 수출 50년을 맞이한 뜻깊은 해”라며 “대한민국 자동차 산업은 이제 세계 미래 모빌리티 시장을 이끄는 중요한 전환점에 서 있다”고 말했다.

이어 “날로 치열해지는 미래차 경쟁 속에서 글로벌 선두주자로 자리매김하기 위해서는 국내 생산 기반 확보와 함께 민관협력 연구개발(R&D) 및 투자 확대를 통해 상생하는 생태계를 구축해야 한다”고 강조했다.