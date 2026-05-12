영업이익 1조3750억원…전년 대비 297% 증가 AUM 776조·연금 74조 돌파…DC·IRP 적립금 전 금융권 1위 홍콩·뉴욕법인 역대 최대 실적…스페이스X 투자 수익 반영

[헤럴드경제=송하준 기자] 미래에셋증권이 증권업계 최초로 분기 순이익 1조원을 돌파했다. 해외법인 실적 개선과 글로벌 혁신기업 투자 수익이 반영되며 사상 최대 실적을 새로 썼다.

미래에셋증권은 올해 1분기 연결 기준 당기순이익이 1조19억원으로 집계됐다고 12일 밝혔다. 증권사 분기 순이익이 1조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

영업이익은 1조3750억원으로 전년 동기 대비 297% 증가했고 세전이익은 1조3576억원으로 292% 늘었다. 연 환산 자기자본이익률(ROE)은 29%를 기록했다. 자기자본은 14조1000억원 수준이다.

자금 이동 흐름이 이어지며 고객 자산도 빠르게 증가했다. 1분기 말 기준 국내외 총 고객자산(AUM)은 660조원으로 지난해 말보다 약 58조원 늘었다. 연금 자산은 같은 기간 6조5000억원 증가한 64조3000억원으로 집계됐다.

특히 고객이 직접 금융사를 선택하는 확정기여형(DC)·개인형퇴직연금(IRP) 적립금은 36조8000억원으로 확대되며 전 금융권 1위에 올랐다. 이달 10일 기준 전체 AUM은 776조원, 연금 자산은 74조원을 넘어서는 등 성장세를 이어가고 있다.

해외법인 실적도 역대 최대 수준을 기록했다. 1분기 해외법인 세전이익은 2432억원으로 집계됐으며 세후 기준 연 환산 ROE는 약 14% 수준이었다. 홍콩법인은 세전이익 813억원으로 최대 실적을 새로 썼고 뉴욕법인 역시 830억원의 세전이익을 냈다. 인도·베트남·인도네시아 등 해외 WM 고객 자산은 78조원 규모로 성장했다.

투자 부문에서는 글로벌 혁신기업 중심의 포트폴리오 재편 효과가 나타났다. 미래에셋증권은 1분기 약 8040억원 규모 평가이익을 반영했으며 스페이스X 등 해외 혁신기업 가치 상승이 실적 개선에 영향을 준 것으로 분석된다. 회사 측은 일부 투자 자산의 기업공개(IPO)가 예정된 2분기에도 추가 수익 가능성을 기대하고 있다.

이와 함께 홍콩 상장사 대상 코너스톤 투자에서도 성과를 냈다. 미래에셋증권은 지난 3월 중동 지정학 리스크로 시장 변동성이 확대된 상황에서도 관련 투자에서 1560억원 규모 이익을 거뒀다.

미래에셋증권 관계자는 “미래에셋증권은 창업 이후 지속적으로 자본을 재투자하며 투자와 수익의 선순환 구조를 구축해왔다”며 “앞으로도 WM과 글로벌 투자 플랫폼 경쟁력을 기반으로 다양한 투자 기회를 제공하는 글로벌 투자 전문회사로 성장해 나가겠다”고 말했다.

1997년 7월 박현주 회장이 설립한 미래에셋벤처캐피탈을 시작으로 출범한 미래에셋그룹은 국내 최초 전문 자산운용사에서 글로벌 투자전문그룹으로 성장했다. 미래에셋그룹은 지난해 고객자산 1000조원을 돌파했으며 올해는 ‘미래에셋 3.0’ 원년을 선언하고 인공지능(AI) 기반 디지털 자산 생태계 구축에 속도를 내고 있다. 미래에셋증권 역시 자기자본 14조원 규모 초대형 투자은행(IB)을 기반으로 AI 투자 솔루션과 글로벌 사업 확대에 주력하고 있다.