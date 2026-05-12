누적 판매 40만개…상시 판매 전환 15일까지 최대 20% 할인·무료배송

[헤럴드경제=정찬수 기자] 스타벅스 코리아의 ‘피넛초코 찰떡파이(사진)’가 4월 들어 전월 대비 판매량이 30% 증가하며 누적 판매 40만개를 돌파했다. 외국인 관광객이 많은 관광지·공항 상권에서는 판매량이 2배 이상 급증했다.

제품은 일본 SNS(사회관계망서비스)에서 화제가 되면서 관광객의 필수 구매 목록에 올랐다. 실제 일부 관광객들은 숙소 인근 매장에서 구매한 뒤 귀국 전 공항 매장에서 추가 구매하는 패턴을 보이고 있다. ‘냉동실에 보관해 얼려먹으면 꾸덕한 식감이 살아난다’는 등 즐기는 방법까지 공유되며 입소문이 꾸준하다.

지난해 10월 수능 시즌 한정 출시된 ‘피넛초코 찰떡파이’는 쫀득한 식감과 헤이즐넛 크림·초콜릿·땅콩의 고소한 풍미로 호평을 받으며 상시 판매로 전환됐다. 올해 2월부터는 12개입에서 6개입으로 구성을 조정해 접근성을 높였다.

지난 4월 15일 출시한 ‘카다이프 찰떡파이’도 한 달도 채 되지 않아 10만개 판매를 넘어섰다. 스타벅스는 오는 15일까지 앱 온라인 스토어에서 두 제품을 세트 구성으로 구매 시 최대 20% 할인 및 무료 배송 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다.

안수빈 스타벅스 푸드팀장은 “스낵 디저트 상품군을 다양화해 스타벅스만의 차별화된 경험을 선사할 것”이라고 말했다.