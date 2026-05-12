[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시와 한국프랜차이즈산업협회 대구경북지회는 오는 14일부터 16일까지 3일간 엑스코 동관 6홀에서 ‘2026 대구 프랜차이즈 창업박람회’를 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 박람회는 창업을 준비하는 예비창업자와 업종 전환을 고민하는 소상공인에게 유망 창업 아이템과 최신 시장 트렌드를 소개한다.

외식업, 도·소매업, 서비스업 등 총 94개사가 참여해 207개 부스 규모로 다양한 프랜차이즈 브랜드를 선보인다.

행사장에서는 밀키트, 서빙로봇, 무인점포 등 최신 창업 트렌드를 반영한 아이템 전시와 함께 창업 컨설팅, 1대1 가맹 상담이 진행된다.

특히 박람회 현장에서 계약을 진행할 경우 가맹비와 교육비 면제 혜택도 받을 수 있다.

예비 창업자의 실무 역량 강화를 위한 전문가 초빙 세미나도 매일 오후 1시부터 4시까지 운영된다.

박람회 입장은 오는 13일까지 공식 홈페이지를 통해 사전 등록하면 무료로 가능하다.

박기환 대구시 경제국장은 “이번 박람회가 예비창업자들에게 실질적인 프랜차이즈 창업 정보를 제공해 성공적인 창업의 디딤돌이 되길 바란다”며 “지역 프랜차이즈 산업이 경쟁력을 갖추고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.