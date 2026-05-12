7분44초523 기록…가장 강력한 양산형 GTI 325마력·최고속도 270㎞/h 구현

[헤럴드경제=권제인 기자] 폭스바겐의 고성능 핫해치 ‘골프 GTI’ 탄생 50주년 기념 모델인 ‘골프 GTI 에디션 50’이 독일 뉘르부르크링 노르트슐라이페에서 전륜구동 양산차 신기록을 달성했다.

12일 폭스바겐에 따르면 골프 GTI 에디션 50은 뉘르부르크링 노르트슐라이페 20.832㎞ 코스를 7분44초523의 랩타임으로 주파하며 가장 빠른 전륜구동 양산차에 이름을 올렸다. 주행은 폭스바겐 테스트·개발 드라이버인 벤야민 로이히터가 맡았다.

이번 기록으로 골프 GTI 에디션 50은 역대 양산형 골프 GTI 가운데 가장 강력한 성능을 갖춘 모델이자, 지금까지 노르트슐라이페를 주행한 폭스바겐 양산 모델 중 가장 빠른 차량으로 기록됐다.

벤야민 로이히터는 “노르트슐라이페는 코너와 요철, 점프 구간까지 모두 갖춘 독보적인 트랙”이라며 “골프 GTI 에디션 50은 인상적인 출력과 세팅, 노면 충격을 유연하게 받아내는 능력을 바탕으로 가혹한 주행 환경을 안정적으로 소화했다”고 말했다.

골프 GTI 에디션 50은 GTI 탄생 50주년 기념 모델로, GTI 고유의 강점과 최신 섀시 및 구동 기술을 결합해 역대 양산형 골프 GTI 가운데 가장 강력한 성능을 자랑한다.

골프 GTI 에디션 50은 최고출력 325마력(PS), 정지 상태에서 시속 100㎞까지 5.3초, 최고속도 270㎞/h의 성능을 갖췄다. 맥퍼슨 스트럿 전륜 액슬과 4링크 후륜 액슬 구조를 기반으로 일반 골프 대비 차체를 15㎜ 낮췄으며, DCC 어댑티브 섀시 컨트롤을 기본 탑재했다.

선택 사양인 ‘GTI 퍼포먼스 패키지 에디션 50’ 적용 시 전용 튜닝 섀시와 티타늄 소재 R-퍼포먼스 배기 시스템, 19인치 알로이 휠, 브리지스톤 포텐자 레이스 세미슬릭 타이어 등이 추가된다. 이번 기록 달성 차량에도 해당 패키지가 적용됐다.

한편 1976년 첫선을 보인 GTI는 폭스바겐의 대표 고성능 브랜드로 자리 잡았으며, 현재까지 전 세계 누적 판매량은 250만 대를 넘어섰다.