세상 떠난 아빠 대신 엄마랑 신부 입장, 하객들 수군수군…“딸 상처받을까 걱정”

[헤럴드경제=최원혁 기자] 딸의 결혼식을 앞두고 세상을 떠난 남편을 대신해 함께 신부 입장을 했다가 하객들로부터 “이상하다”는 이야기를 들었다는 60대 여성의 사연이 전해졌다. 7일 방송된 JTBC ‘사건반장’에서는 하와이에서 40년째 살고 있는 60대 여성 A씨의 사연이 소개됐다. A씨는 “최근 딸이 결혼했는데 식 한 달 전에 남편이 갑자기 세상을 떠났다. 큰 슬픔이었지만 딸을 위해 마음을 빠르게 추슬렀다”고 밝혔다. 이어 “결혼식을 일주일 앞두고 딸이 ‘버진로드를 엄마와 같이 입장하고 싶다’고 하더라”며 “결혼식 당일이 됐고 딸이 원하는 대로 함께 신부 입장을 했다”고 말했다. 하지만 식을 마치고 하객들에게 감사 인사를 전하던 중 A씨는 한 지인으로부터 이상한 얘기를 들었다. 지인은 “엄마랑 손잡고 입장하는 거 좀 그렇지 않냐”며 “사정은 알지만 외삼촌이 해야 하는 거 아니냐. 엄마가 딸 손 잡고 신부 입장하는 것은 생전에 듣지도 보지도 못했다”고 말했다. A씨는 “나중에 알고