롯데백화점 대구점 지하 2층 ‘고운방아’ 매장에서 직원이 다채로운 ‘카네이션 설기’ 제품을 선보이고 있다.[롯데백화점 제공]
롯데백화점 대구점 지하 2층 ‘고운방아’ 매장에서 직원이 다채로운 ‘카네이션 설기’ 제품을 선보이고 있다.[롯데백화점 제공]

[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점은 스승의 날을 앞두고 지하 2층 떡 전문 브랜드 ‘고운방아’ 매장에서 ‘카네이션 설기 세트’ 사전 예약 판매를 한다고 12일 밝혔다.

오는 17일까지 진행되는 이번 행사에서는 흑임자, 단호박, 꿀설기 등 총 6종의 다채로운 맛을 선보인다. 더불어 설기 위에 정성스럽게 피어난 카네이션 장식으로 감사의 뜻은 전한다.


kbj7653@heraldcorp.com