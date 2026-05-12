[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점은 스승의 날을 앞두고 지하 2층 떡 전문 브랜드 ‘고운방아’ 매장에서 ‘카네이션 설기 세트’ 사전 예약 판매를 한다고 12일 밝혔다.
오는 17일까지 진행되는 이번 행사에서는 흑임자, 단호박, 꿀설기 등 총 6종의 다채로운 맛을 선보인다. 더불어 설기 위에 정성스럽게 피어난 카네이션 장식으로 감사의 뜻은 전한다.
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입력 2026-05-12 09:24:21
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점은 스승의 날을 앞두고 지하 2층 떡 전문 브랜드 ‘고운방아’ 매장에서 ‘카네이션 설기 세트’ 사전 예약 판매를 한다고 12일 밝혔다.
오는 17일까지 진행되는 이번 행사에서는 흑임자, 단호박, 꿀설기 등 총 6종의 다채로운 맛을 선보인다. 더불어 설기 위에 정성스럽게 피어난 카네이션 장식으로 감사의 뜻은 전한다.
‘최종 담판’마저 파국이라면…최후 보루는 정부·법원의 판단 [삼성전자 노사 마지막 사후조정]
[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자 노사가 정부 중재로 진행한 사후조정 첫날 이견을 좁히지 못하면서 창사 이래 두 번째 총파업이 카운트다운에 들어갔다. 총파업 개시일까지 불과 9일 남은 가운데 삼성전자 노사는 12일 오전 10시부터 시작된 2차 중앙노동위원회(중노위) 사후조정 회의에서 극적 타결을 모색한다는 방침이지만 위기감은 고조되고 있다. 사후조정마저
세상 떠난 아빠 대신 엄마랑 신부 입장, 하객들 수군수군…“딸 상처받을까 걱정”
[헤럴드경제=최원혁 기자] 딸의 결혼식을 앞두고 세상을 떠난 남편을 대신해 함께 신부 입장을 했다가 하객들로부터 “이상하다”는 이야기를 들었다는 60대 여성의 사연이 전해졌다. 7일 방송된 JTBC ‘사건반장’에서는 하와이에서 40년째 살고 있는 60대 여성 A씨의 사연이 소개됐다. A씨는 “최근 딸이 결혼했는데 식 한 달 전에 남편이 갑자기 세상을 떠났다. 큰 슬픔이었지만 딸을 위해 마음을 빠르게 추슬렀다”고 밝혔다. 이어 “결혼식을 일주일 앞두고 딸이 ‘버진로드를 엄마와 같이 입장하고 싶다’고 하더라”며 “결혼식 당일이 됐고 딸이 원하는 대로 함께 신부 입장을 했다”고 말했다. 하지만 식을 마치고 하객들에게 감사 인사를 전하던 중 A씨는 한 지인으로부터 이상한 얘기를 들었다. 지인은 “엄마랑 손잡고 입장하는 거 좀 그렇지 않냐”며 “사정은 알지만 외삼촌이 해야 하는 거 아니냐. 엄마가 딸 손 잡고 신부 입장하는 것은 생전에 듣지도 보지도 못했다”고 말했다. A씨는 “나중에 알고
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는