자회사 한국미래소재 소재 사업 전문성 강화 위해 2023년 설립 재생동, 큐플레이크 등 생산

[헤럴드경제=한영대 기자] LS전선은 자회사 한국미래소재가 군산공장을 준공하고 친환경 첨단소재 양산에 들어갔다고 12일 밝혔다.

한국미래소재는 LS전선이 60여년간 축적해 온 구리 가공 기술을 기반으로 소재 사업 전문성을 강화하기 위해 2023년 설립했다. 군산 공장에서는 재생동, 동박용 신소재 큐플레이크, 고순도 무산소동, 구리 합금 등 친환경 첨단소재를 생산한다.

재생동은 폐전선 등에서 회수한 구리 자원을 재활용해 생산한다. 채굴 대비 탄소 배출을 최대 80%까지 줄일 수 있다. 선진국의 친환경 소재 및 탄소배출 기준 강화에 대응할 수 있어 글로벌 전선·배터리 시장에서 수주 경쟁력 강화에 도움이 될 것으로 예상된다.

큐플레이크는 LS전선이 세계 최초로 개발한 동박용 신소재이다. 기존 구리선 대신 구리 조각을 적용해 제조 공정을 단순화한 제품이다. 제조 비용과 에너지 사용량을 줄이고 원자재 수급 안정성과 친환경성까지 높인 혁신 소재로 평가받고 있다.

한국미래소재는 미국 버지니아주 LS그린링크 인근에 공장 건설도 추진 중이다. LS그린링크는 북미 최대 규모의 해저케이블 공장이다. 공장 건설에 투자되는 자금만 약 1조원이다. 한국미래소재는 LS전선 계열 공급망과 연계해 북미 시장 공략을 확대할 계획이다.

전익수 한국미래소재 대표는 “친환경 자원순환 사업을 확대하고 전기화 시대에 필요한 고부가가치 소재 공급 역량을 강화해 나가겠다”고 말했다.

LS전선 관계자는 “국내 전선업계 최초로 친환경 소재부터 전선 생산까지 이어지는 자원순환형 공급망 구축에 나서겠다”며 “LS그린링크, 가온전선, LS에코에너지, LS에코첨단소재 등 주요 계열사와 연계한 북미 밸류체인도 확대할 계획”이라고 덧붙였다.