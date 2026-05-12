전용 대출 상품 운영해 금융부담↓ “협력사 및 대리점과의 상생 지속 확대”

[헤럴드경제=권제인 기자] 기아는 신한은행과 손잡고 오토큐 가맹점 및 판매대리점을 대상으로 한 ‘오토큐·대리점 전용 금융지원 업무협약(MOU)’을 체결했다고 12일 밝혔다.

서울 강남에 위치한 기아 브랜드 체험관 Kia360에서 열린 업무 협약식은 정원정 기아 국내사업본부장 부사장, 장호식 신한은행 CIB대기업그룹장(부행장) 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

이번 업무 협약은 신규 인가와 시설 확충 과정에서 대규모 자금 조달이 필요한 오토큐 가맹점 및 판매대리점의 안정적인 사업 운영과 인프라 투자를 지원하기 위해 추진됐다.

기아는 신한은행과 함께 시설대금 및 운영자금 목적으로 사용 가능한 오토큐·판매대리점 전용 대출 상품을 운영할 예정이다. 전용 상품을 시중 은행 대비 낮은 금리로 제공해 가맹점 및 판매대리점의 금융 부담이 줄어들 것으로 전망된다.

또한, 신한은행은 보증수리 매출 및 판매 수수료 데이터를 대출 심사에 활용해 합리적인 대출 조건을 제공할 계획이다. 가맹점과 대리점 대표의 동의를 전제로 오토큐의 보증수리 매출 및 판매대리점의 수수료 데이터를 대출심사에 반영하는 방식이다. 단, 금리·한도 등 구체적인 상품 조건은 은행 심사 결과에 따라 달라질 수 있다.

기아와 신한은행으로부터 상품 안내를 받은 오토큐 대표 및 판매대리점주는 1대1로 사전 매칭된 인근 신한은행 영업점을 통해 대출 상담뿐 아니라 사업 운영에 필요한 자금관리, 수신 등 다양한 금융 설루션을 받을 수 있다.

기아 관계자는 “이번 업무 협약을 통해 오토큐 가맹점과 판매대리점이 보다 안정적으로 사업을 운영할 수 있는 기반이 마련되길 기대한다”며 “앞으로도 협력사 및 대리점과의 상생을 위해 다양한 산업 분야에서 실질적인 지원 방안을 지속적으로 추진할 계획”이라고 밝혔다.