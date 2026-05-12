다음 달부터 17개 민간은행 참여 확대 채무·경영 등 상담부터 재기까지 ‘원스톱 연계’ 지원

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 ‘소상공인 위기 알림톡’ 서비스 한 달 만에 누적 7만5000건을 발송했다고 12일 밝혔다.

중기부가 소상공인의 경영 위기를 선제적으로 관리하고 재기를 돕기 위해 지난 3월31일 도입한 이 서비스는 높은 호응을 받으며 안착하고 있다.

그간 소상공인들은 생업에 집중하느라 본인의 위기 상황을 제때 인지하지 못하거나 기관별로 분산된 지원 정책에 접근하는 데 어려움을 겪는 경우가 많았다. 이에 중기부는 고위험 차주, 연체 차주 등을 대상으로 경영진단, 채무조정 등 맞춤형 정책 정보를 제공하는 ‘위기 알림톡’을 발송하고 재기 지원 프로그램까지 연계하는 지원 체계를 마련했다.

7만5000건 중 2만6000건은 민간은행 5개 사가 발송했다. 중기부는 참여 은행을 17개 민간은행으로 확대해 보다 촘촘한 위기관리 체계를 구축할 예정이다.

위기 유형별로는 연체 차주가 5만5000건으로 가장 많았고 폐업 차주 1만4000건, 고위험 차주 6000건이 뒤를 이었다. 중기부는 위기 유형에 따라 경영진단, 재기 지원 등 맞춤형 정책 정보도 제공한다.

위기 알림톡을 받은 소상공인의 4월 말 기준 누적 상담 건수는 약 3500건으로 집계됐다. 상담 내용은 상환·대출·보증 등 금융 분야 상담이 60%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 경영개선·폐업·재창업·취업 등 재기 지원 상담은 40%로 나타났다.

소상공인시장진흥공단과 신용회복위원회, 서민금융진흥원 간 데이터 연계를 통해 채무조정과 정책 지원을 함께 제공한 사례도 1160건이다.

아울러 중기부는 후속지원도 추진하고 있다. 위기 알림톡 수신자를 대상으로 올해 추가경정예산을 활용해 경영진단, 멘토링, 사업 정리 컨설팅, 점포철거비 지원 등을 추진한다. 약 246억원 규모다. 해당 지원은 예산 소진 시까지 운영된다.

정부는 이번 서비스가 고금리와 내수 부진으로 어려움을 겪는 소상공인들에게 실질적인 경영 회복의 마중물 역할을 할 수 있도록 지원 범위를 지속해서 넓혀갈 계획이다.

최원영 중기부 소상공인정책실장은 “앞으로 현장의 목소리를 지속 반영해 위기 대응부터 재도약까지 촘촘히 지원하는 ‘원스톱 재기 지원 체계’를 더욱 고도화해 나가겠다”라고 말했다.