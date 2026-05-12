50대 여성 회의 발표 중 갑자기 쇼크 증상... 윤신정 주무관 구급대 도착 전까지 심폐소생술 50대 여성 병원 이송 후 현재 일상생활 복귀

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구청 공무원의 신속한 심폐소생술(CPR)로 한 시민이 극적으로 회복했다.

지난달 29일 오후 2시쯤 도봉구청 10층 간송홀에서 진행된 한 회의에서 발표를 맡은 50대 여성이 갑자기 의식을 잃고 바닥에 쓰러졌다.

회의장 문 앞에 있던 도봉구청 아동청소년과 윤신정 주무관은 즉시 쓰러진 여성에게 달려갔다.

당시 여성의 손발은 경직됐고 호흡은 멈춰 섰다. 윤 주무관은 위급한 상황이라 판단, 그 자리에서 심폐소생술(CPR)을 실시했다.

윤 주무관은 119 구급대 도착 전까지 약 3분간 심폐소생술(CPR)을 하며 여성의 회복을 도왔다.

급성 쇼크 증상을 보였던 여성은 윤 주무관의 신속한 응급처치로 의식을 차츰 회복했으며 이후 119 구급대에 안전하게 인계됐다.

병원에서 정밀 검사를 받은 여성은 현재 일상생활에 복귀한 것으로 알려졌다.

당시 응급처치에 나섰던 윤 주무관은 “쓰러지는 것을 보고 몸이 먼저 반응했던 것 같다. 여성분이 현재는 ‘괜찮으시다’라고 들어서 다행이라고 생각한다.”라고 전했다.

이날 이후 사내 게시판은 윤 주무관의 응급조치를 칭찬하는 글로 도배됐다.

“평소 어려움에 처한 주민, 직원을 보면 누구보다 앞장서서 도움주는 따뜻하고 든든한 직원.”, “심폐소생술을 배우긴 했지만 현장에서 즉시하기는 어려울텐데, 대단한 직원분.” 등 칭찬 글이 이어졌다.

평소 윤 주무관은 배려심이 깊고 조직 내에서도 신뢰받는 것으로 알려졌다. 이날도 윤 주무관은 본인의 업무가 아님에도 팀원의 업무를 도와주기 위해 회의장을 찾은 것으로 전해졌다.

이번 사례는 응급 대응의 중요성을 환기하고 있다. 구 관계자는 “이번 사례는 평소 심폐소생술 교육이 얼마나 중요한지를 잘 보여준다. 앞으로 직원 대상의 교육을 강화할 것”이라고 말했다.

구는 매년 심폐소생술 교육계획을 세우고 도봉구청 직원과 구민을 대상으로 교육을 실시하고 있다.

도봉구청 지하 1층에는 상설 심폐소생술 교육장을 마련해 구민들에게 교육을 제공하고 있다. 평일(월~금요일)에는 청소년과 일반인을 대상으로 오전(10시~11시 30분), 오후(3시~4시 30분)로 나눠 교육을 진행하고 있다.

주말의 경우에는 매월 둘, 넷째 주 토요일 오전 10시 30분~12시에 운영하고 있다. 참여를 원하는 구민은 도봉구 누리집으로 신청하면 된다.