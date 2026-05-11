[헤럴드경제=최원혁 기자] 중동전쟁 관련 가짜뉴스를 유포한 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨 등 10명이 경찰에 입건됐다.

11일 연합뉴스에 따르면 각 시도청 사이버수사대는 유튜브 등 플랫폼에서 중동전쟁 관련 허위 사실을 주장한 38개 계정 가운데 20명을 특정하고 10명을 전기통신기본법 위반 및 업무방해 등 혐의로 입건했다. 이들은 ‘한국에 있던 원유 90만 배럴이 북한으로 유입됐다’는 등의 허위 정보를 유통하거나 ‘대통령이 긴급 재정 명령을 통해 달러를 강제로 매각하거나 환전 규제를 할 것’이라는 내용 등의 가짜뉴스를 퍼뜨린 혐의를 받는다.

특히 전씨도 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘울산 석유 90만 배럴 북한 유입설’을 전파했다. 지난 3월 김정관 산업통상부 장관은 전씨를 허위 사실 적시 명예훼손 및 허위 사실 유포 업무방해 등으로 고발했다.

경찰의 본격적인 수사가 진행되면서 일부 피의자는 경찰 출석 전후 게시물을 정정하거나 삭제했다. 나머지는 한국의 형사사법이 적용되지 않는 해외 플랫폼의 경우 게시물 삭제를 강제할 수 없는 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “사회 혼란을 일으키는 악의적이고 조직적인 중동 전쟁 관련 허위 정보에 대해 적극적으로 대응할 예정”이라고 밝혔다.