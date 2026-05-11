[헤럴드경제=김벼리 기자] 한국계 사모펀드 운용사(PE) MBK파트너스가 일본 3위 알루미늄 캔 제조업체 아르테미라를 인수한다는 일본 현지 언론 보도가 나왔다.

11일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 MBK파트너스는 알루미늄 캔이나 공업용 알루미늄 자재를 생산하는 아르테미라를 부채 포함 1300억엔(약 1조2000억원)에 인수하기로 하고 일본 정부의 외환관리법 사전 심사 승인을 받았다.

아르테미라 매출은 연 2000억엔 수준이다. 미국계 펀드인 아폴로 글로벌 매니지먼트에 2022년 인수된 뒤 아시아 시장 개척과 알루미늄 재활용 사업을 벌여왔다.

MBK파트너스는 아폴로 글로벌 매니지먼트로부터 주식을 사들여 몇 년 후 신규주식공개(IPO)를 목표로 한다고 닛케이는 전했다.

MBK파트너스는 최근 일본 공작기계 제조업체 마키노후라이스제작소 인수를 추진하다 일본 정부의 인수 중단 권고를 받고 수용한 바 있다.

마키노의 공작기계는 이중용도 물자(군사용으로도 민간용으로도 활용될 수 있는 물자) 기술을 포함해 외환관리법에 따른 ‘핵심 업종’으로 지정돼 있다.

아르테미라도 리튬이온 전지 등 핵심 업종을 다루고 있어 일본 당국이 MBK파트너스 인수에 앞서 심사를 진행한 것으로 알려졌다.

MBK파트너스는 김병주 회장이 2005년 설립한 아시아 최대 사모펀드다. 한국·중국·일본 등 동북아 시장에 특화해 투자하고 있다.