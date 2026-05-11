[헤럴드경제=김보영 기자] 유명 법의학자인 유성호 서울대 의대 교수가 이른바 ‘이쁜이 수술’로 불리는 질 필러 시술의 위험성을 경고했다.

유 교수는 최근 유튜브 채널 ‘유성호의 데맨톡’에서 미용 시술 관련 사망 및 부검 사례를 소개하며 “가벼운 시술이라고 생각했다가 예상치 못한 사고로 이어지는 경우가 있다”고 말했다.

그는 국립과학수사연구원 의뢰 사례를 분석한 논문을 언급하며, 2016년부터 2024년까지 미용 시술 관련 사망 사례 50건이 확인됐다고 설명했다.

논문에 따르면 사망자의 80%는 여성이었으며, 중앙 연령은 29세였다. 시술 부위별로는 쌍꺼풀 수술, 코 성형, 리프팅, 안면 윤곽 등 얼굴·목 부위 시술이 52%로 가장 많았고, 이어 지방흡입(22%), 여성 생식기 시술(12%)이 뒤를 이었다.

사망 원인으로는 마취 관련 사고가 46%로 가장 높은 비중을 차지했고, 또 다른 주요 원인으로는 시술 후 합병증이 꼽혔다. 유 교수는 “마취 사고 사례 가운데 약 3분의 2는 마취과 전문의가 없는 상태에서 시술이 이뤄졌다”고 말했다.

특히 그는 질 필러 시술의 위험성을 강조했다. 질 필러는 의료용 필러를 질 내부 점막층에 주입해 볼륨감과 탄력을 높이는 시술이다. 논문에 포함된 질 필러 관련 사망 사례 6건 가운데 5건은 필러 물질이 혈관으로 들어가면서 발생한 것으로 분석됐다.

유 교수는 “질에는 정맥이 매우 풍부한데 필러를 넣으면 압력에 의해 정맥으로 빨려들어갈 수 있다”며 “대량의 필러가 혈류를 따라 이동하다 폐혈관을 막으면 폐색전증으로 이어질 수 있다”고 설명했다.

실제 38세 여성은 15ml의 히알루론산 필러를 주입한 뒤 20~40분 만에 의식을 잃었다. 그는 중환자실에서 10일간 집중 치료를 받았으나 끝내 사망한 것으로 전해졌다.

또 다른 35세 여성 역시 질 필러 시술을 받고 4분 만에 산소포화도가 떨어지면서 심정지가 발생했다. 그는 한 달간 중환자실에서 치료를 받았으나 뇌손상과 폐렴으로 사망했다. 부검 결과 두 사람 모두 폐에서 필러 물질이 발견된 것으로 전해졌다.

유 교수는 “필러를 질에 주입하는 건 국내 식품의약품안전처에서 승인한 용도가 아니다”라며 “현재 국내에서 허가된 사용 범위는 안면 주름 개선, 음경 확대, 얼굴 볼륨 회복 등”이라고 설명했다.

그는 “호주, 미국, 캐나다, 영국, 뉴질랜드 산부인과 학회들에서는 생식기 미용 시술을 명확히 반대하고 있다”며 “안전성과 효과가 입증됐다고 보기 어려운 만큼 생식기 관련 미용은 신중히 생각해야 한다”고 조언했다.