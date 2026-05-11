시장 컨센서스 뛰어넘는 ‘어닝 서프’ 사상 최초로 순이익 4500억원 돌파

[헤럴드경제=홍태화 기자] 삼성증권 1분기 순이익이 4500억원을 돌파했다. 시장 예상치를 뛰어넘은 ‘어닝 서프라이즈’이자 역대 최대 기록이다.

삼성증권은 올해 1분기 7조1227억원의 매출과 6095억원의 영업이익을 기록했다고 11일 공시했다. 매출과 영업이익은 지난해 같은 기간 대비 각각 117.7%, 82.1% 급증했다. 작년 4분기와 비교해서도 각각 65.2%와 84.4% 각각 늘어났다.

특히 당기순이익은 1년 전보다 81.5% 늘어난 4509억원으로 나타났다. 작년 3분기(3092억원)를 뛰어넘는 분기 역대 최대 실적을 실현했다. 시장 컨센서스가 3900억원 수준에서 형성됐었다는 점을 감안하면 예상치를 14%가량 뛰어넘는 어닝 서프라이즈다.

삼성증권의 1분기 호실적은 증시 활황이 영향을 미쳤다. 최근 코스피는 전례없는 속도로 오르고 있다. 이날에도 코스피는 4% 넘게 급등해 사상 최초로 7800대로 마감했다.

여기에 삼성증권은 자산관리(WM) 부문의 고객자산 순유입 및 금융상품 판매 수익 증가 등으로 자산관리 기반의 비즈니스 성장도 지속했다고 설명했다.

실제로 1분기 리테일 부문 고객자산이 19조7000억원 순유입되며, 고객 총자산은 495조6000억원으로 불어났다.

펀드 판매 수익도 전 분기보다 96% 늘어난 344억원을 나타냈고, 연금잔고도 11.7% 늘어난 34조5000억원을 기록하는 등 자산관리 비즈니스 성장세가 지속됐다.

본사 영업도 구조화 금융을 중심으로 탄탄한 실적을 나타냈다. 투자은행(IB) 부문 실적은 구조화 금융 634억원 등 전 분기 대비 10% 증가한 718억원을 기록했다.

특히 삼성증권은 케이뱅크 기업공개(IPO)와 화성코스메틱스 인수금융, 나우코스 공개매수 딜을 마무리하는 데 성공했다.