매출액 전년 대비 37% 증가 탑승률 90% 이상…1분기 탑승객 17%↑

[헤럴드경제=권제인 기자] 티웨이항공이 1분기 영업이익 199억원을 기록하며, 8개 분기 만에 흑자전환에 성공했다.

티웨이항공은 지난 1분기 별도 기준 매출이 지난해 같은 기간보다 대비 약 37% 늘어난 6122억원으로 잠정 집계됐다고 11일 공시했다. 영업이익은 199억원으로 8분기 만에 흑자전환에 성공했다.

티웨이항공은 1분기 겨울 성수기 시즌 여행 수요 확대와 함께 노선 운영 안정화가 흑자전환에 주요 요인으로 작용했다고 설명했다. 계절별 수요에 맞춰 노선을 탄력적으로 운영하는 가운데 효율적인 기재 활용을 통해 탑승률을 끌어올렸다.

특히, 주요 노선별 탑승률은 ▷국내선 95% ▷일본 95% ▷대만 94% ▷동남아 93% ▷유럽 90%를 보였으며, 전체 노선 탑승률에서는 90% 이상을 기록했다. 1분기 탑승객 수는 313만명을 돌파해 전년 동기 대비 17% 증가했다.

화물 운송 사업 역시 글로벌 네트워크 확장과 대형 기재 도입에 힘입어 성장세를 기록했다. 1분기 화물 물동량은 약 9000톤으로 2024년 1분기 대비 2년 만에 130% 급증했다. 중·장거리 노선의 성공적인 안착과 전략적인 화물 영업의 결과라는 게 회사 측의 설명이다.

티웨이항공 관계자는 “1분기 흑자전환은 선제적 대응과 효율적인 노선 운영 및 확대 등이 복합적으로 반영된 결과”라며 “소노트리니티그룹 인수 이후 노선 운영 구조를 전면적으로 재검토하고 효율성 중심으로 노선 운영 구조를 재편해 실적이 개선되고 있는 만큼 향후 개선 효과는 더욱 확대될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

그러면서 “앞으로도 안전 운항을 최우선으로 안정적인 수익 구조를 구축하고, 고객 만족도 향상을 위한 경쟁력 강화에 지속적으로 노력하겠다”고 덧붙였다.

한편, 티웨이항공은 최근 주주총회를 통해 트리니티항공으로 상호명을 변경했으며, 트리니티항공으로의 운항 시작은 국내외 관계기관 승인이 완료된 후 진행될 예정이다.