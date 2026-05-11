[헤럴드경제=조용직 기자] 최찬(29·㈜대원플러스그룹)이 제네시스 포인트 1위를 탈환했다.

최찬은 지난 4월 ‘2026 우리금융챔피언십’ 우승으로 제네시스 포인트 최상단에 이름을 올렸다. 이후 ‘제45회 GS칼텍스 매경오픈’ 우승자 송민혁(22·동아제약)에 1위 자리를 내줬다가 ‘KPGA 파운더스컵’에서 공동 11위의 성적으로 248.67포인트를 획득하며 다시 제네시스 포인트 1위에 올라섰다.

최찬은 “‘KPGA 파운더스컵’에서 강한 바람에도 불구하고 샷 감각은 좋았는데 퍼트가 잘 안 들어가서 경기 운영이 어려웠다. 그래도 공동 11위로 잘 마무리하고 다시 제네시스 포인트 1위에 올라 기쁘다“며 ”해외투어 진출에 대한 계획이 있는 만큼 제네시스 포인트 1위를 지키고 싶다”고 말했다.

이어 “2승을 할 수 있으면 정말 좋겠지만 크게 욕심내기보다는 매 대회 만족할 만한 성적을 내고 올 시즌 제네시스 포인트 톱10으로 끝내는 것이 목표”라고 힘줘 말했다.

2026시즌부터 상반기 마지막 대회인 ‘KPGA 군산CC 오픈’ 종료 후 제네시스 포인트 상위 15위 이내 선수 중 상위 2명에게 미국 콘페리투어 대회 출전권이 부여된다.

최찬을 향한 추격도 거세다. 최찬과 송민혁과의 격차는 169.5포인트다. 송민혁은 첫 우승과 함께 총 1439.17포인트로 제네시스 포인트 1위에 올라섰으나 ‘KPGA 파운더스컵’에서 컷탈락하며 포인트를 쌓지 못해 2위에 자리했다.

개막전 ‘제21회 DB손해보험 프로미 오픈’ 우승자 이상엽(32)은 ‘KPGA 파운더스컵’에서 공동 6위를 기록하며 현재 1,314.00포인트로 제네시스 포인트 3위에 올라있다. 1위 최찬과의 격차는 294.67포인트로 맹추격 중이다.

시즌 종료 후 제네시스 포인트 1위로 ‘제네시스 대상’을 차지한 선수에게는 보너스 상금 2억 원과 함께 제네시스 차량, KPGA 투어 시드 5년과 PGA투어 큐스쿨 최종전 직행 자격, DP월드투어 시드 1년이 주어진다.