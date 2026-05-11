영유아 24시 돌봄체계·시민연금 도입 등 복지공약 발표

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 김두겸 국민의힘 울산시장 후보가 11일 울산시의회 프레스센터에서 복지 분야 공약발표 기자회견을 통해 ‘복지로 행복한 울산’ 비전을 제시했다.

김 후보는 “일자리가 늘어나고, 그 성과가 시민의 삶으로 돌아가 누구나 살고 싶은 복지 울산을 반드시 실현하겠다”며 7대 전략, 31개 과제를 밝혔다.

그는 ‘아이 낳고 키우기 좋은 울산’을 위해 ▷24시간 365일 영유아 돌봄체계 구축 ▷임신·출산 지원 확대 ▷다자녀 가정 가사 지원 서비스 도입 ▷어린이 치료 특화 울산의료원 설립 ▷안심급식 지원 확대 ▷초·중·고등학생 1000원 아침밥 시범운영 ▷어린이 복합 교육·놀이공간 조성 ▷아이문화 패스카드 고등학생까지 확대 ▷초등학생 시내버스 무료화 ▷중·고등학생 버스요금 인하 등을 공약했다.

청년과 중장년층을 위한 정책으로 ▷청년 연령 기준을 39세에서 45세로 상향 ▷청년 주거안심 사다리 구축 ▷청년 구직 지원금 지급 ▷40~50대 은퇴자를 위한 울산시민연금 도입 ▷시내버스 무료 65세로 확대 등을 제시했다.

노동 공동체 정책으로 ▷노·사·민·정협의회 활성화 ▷취약노동자 보호 확대 ▷상생 노사문화 정착 등을 추진하겠다고 밝혔다.

여성을 위해서는 ▷맞춤형 취·창업 지원존 운영 ▷취업 연계 교육과정 개설 ▷안심 환경 조성과 신종 폭력 피해자 보호체계 강화하고, 장애인을 위해서는 ▷장애인 통합지원센터 확대 운영 ▷시각 등 특수장애 지원센터 설립 ▷장애인 일자리 확대를 추진하겠다고 약속했다.