[헤럴드경제=양대근 기자] 한준호 더불어민주당 의원(국회 국토교통위원회·경기 고양시을)은 국가철도공단의 비상계엄 이행 의혹과 관련한 추가 정황을 공개하며 진상 규명과 관련자 문책을 촉구했다.

11일 한 의원은 국회에서 기자회견을 열고 “국가철도공단은 처음에는 ‘전 직원에게 문자를 발송한 사실이 없다’고 설명했지만, 의원실이 제보받은 문자 1건을 제시하자 그제야 문자 발송 사실을 인정했다”면서 이같이 밝혔다.

김민석 국무총리는 지난 7일 국토교통부에 국가철도공단의 12·3 불법계엄 당시 포고령 전파·이행 의혹에 대해 “철저히 조사하라”는 긴급 지시를 내린 바 있다.

이날 기자회견에서 한 의원은 “이후 확인 결과 실제 발송된 문자는 1건이 아니라 총 4건이었다”며 “처음에는 부인했고, 증거가 나오자 인정했으며, 뒤늦게 추가 발송 사실까지 드러났다”고 지적했다. 이어 “단순 착오로 보기 어렵다”며 “축소 보고와 은폐 시도가 있었던 것 아닌지 철저히 밝혀야 한다”고 덧붙였다.

또한 한 의원은 “계엄 대응 지침 전파와 문자 발송이 실무자 개인 판단이 아니었다”고 밝혔다. 한 의원에 따르면 계엄 선포 직후 공단 기획본부장의 연락을 받은 경영본부 비상계획부장은 곧바로 회사로 이동했고, 기획본부장과 경영본부장은 비상계획부장에게 비상계엄 관련 조치를 지시했고, 또 해당 과정은 경영본부장 등을 통해 이사장에게 수시로 보고된 것으로 드러났다.

한 의원은 “이사장의 지시, 본부장급 간부의 실행 지시, 보고 체계와 전파 체계까지 갖춰진 조직적 대응이었다”면서 “그런데도 공단은 여전히 ‘실무 차원의 단순 대응이었다’는 식의 해명을 내놓고 있다”며 “더 이상 실무자들의 문제가 아니라 공공기관 최고 책임자까지 연결된 조직적 계엄 이행 문제”라고 비판했다.

그는 “현재 김 총리와 김윤덕 국토교통부 장관의 지시로 국가철도공단을 포함한 전체 공공기관에 대한 조사가 진행 중”이라며 “국가철도공단의 계엄 이행 의혹, 문자 발송 축소·은폐 의혹, 이사장 보고 및 지시 체계, 진술 회유와 조사 개입 의혹까지 철저히 조사해야 한다. 관련자 문책도 반드시 이뤄져야 한다”고 강조했다.