롯데백화점 부지에 청년창업 메가타운 AI·문화 결합한 ‘경남형 성수동’ 도약 도지사 직속 ‘마산만시대위원회’ 설치

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 더불어민주당 김경수 경남도지사 후보와 송순호 창원시장 후보가 11일 경남도청 프레스센터에서 공동 기자회견을 열고 마산의 지도를 새롭게 그리는 ‘NEW 마산 2.0 플랜’을 발표했다.

김경수 후보는 이날 회견에서 “마산은 대한민국 산업화와 민주화를 이끈 역동적인 도시였으나 지금은 청년이 떠나고 원도심 활력이 무너지고 있다”며 “분절된 개발 방식을 넘어 마산의 지도를 다시 그리는 대전환이 필요하다”고 강조했다.

김 후보는 우선, 옛 마산 롯데백화점 부지의 대전환을 약속했다. 방치된 건물을 활용해 경남문화예술진흥원을 이전시키고, 정부의 공공기관 2차 이전과 연계해 관련 기관들을 과감히 유치하겠다는 계획이다. 특히 건물 내부에 ‘부울경 청년창업 메가타운’을 조성해 문화예술과 창업이 결합한 ‘직주락(직업·주거·즐거움)’ 일체형 생태계를 구축하기로 했다.

김 후보는 “마산을 바다가 있는 경남형 성수동으로 만들겠다”며 “도지사 직속 청년 창업 투자 데스크를 설치해 직접 예산을 챙기겠다”고 밝혔다.

마산해양신도시에는 AI·디지털 산업과 문화를 결합한 새로운 성장 엔진을 구축한다. 디지털 자유무역지역을 기반으로 AI 소프트웨어 기업 100개를 유치하고, 국립현대미술관 창원관과 K-POP 명예의 전당 유치를 추진해 산업과 문화가 공존하는 해양문화도시를 만든다는 복안이다. 실행력을 높이기 위해 도지사 직속 ‘마산만시대위원회’도 설치한다.

공동 회견에 나선 송순호 창원시장 후보는 시민의 일상을 바꿀 교통 혁신안을 내놓았다. 송 후보는 “당선 즉시 팔룡터널 운영권 인수에 착수해 통행료 부담을 즉시 끝내겠다”고 약속했다. 이어 마산역과 시외버스터미널을 통합한 ‘광역교통허브 복합환승센터’를 건립하고, 한국형 무궤도트램(K-TRT)을 도입해 마산·창원·진해를 30분대로 잇는 생활권을 실현하겠다고 밝혔다.

아울러 무학산에서 마산만까지 이어지는 보행축을 정비하고 돝섬 연결 보행교를 설치해 바다를 시민 품으로 돌려주겠다고 밝혔다.

두 후보는 “도지사와 시장이 한 몸처럼 움직여 마산의 전성기를 다시 열겠다”며 “이제 진짜 해양문화도시 마산 시대를 시작하겠다”고 강조했다.