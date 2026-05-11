[헤럴드경제=정석준 기자] 주광덕 국민의힘 남양주시장 예비후보가 11일 장동혁 대표를 향해 “2선으로 후퇴해 달라”고 했다. 재선 의원 출신인 주 후보는 “저 혼자만의 외침이 아니라 선거 현장에서 사투를 벌이는 수많은 후보들의 처절한 통곡”이라고 했다.

주 후보는 이날 국회 기자회견에서 “장 대표가 국민의힘 후보들에게 희망적인 전환점을 만들어주는 사즉생(死卽生)의 결단에 나서 달라”면서 이같이 밝혔다. 그러면서 “그것이야말로 지금 우리 당이 변했다는 것을 국민께 보여줄 수 있는 유일한 방법”이라고 했다.

그는“우리 당은 민주당의 무도한 정치 공세에 맞서 싸우기도 어려운 참혹한 현실을 마주하고 있다”며 “매일같이 남양주 골목골목을 다니며 만나는 시민들의 목소리는 차갑기만 하고 곳곳에서 들려오는 민심 또한 더없이 가혹하다”고 했다.

이어 “선거를 앞두고 보수 대통합은커녕 분열만 반복하는 당 지도부에 대한 질타가 이어지고 있는 것”이라며 “외신 기자단과의 간담회 자리에서 계엄에 대한 질문에 당 대표가 보여준 답변 태도 역시 후보자들의 가슴을 까맣게 태우고 있다”고 덧붙였다.

주 후보는 장 대표의 2선 후퇴와 함께 보수 진영의 ‘대통합 선거대책위원회’ 출범도 요구했다. 보수 진영의 통합과 외연 확장을 주도할 인사들이 국민의힘 간판으로 나서야 한다는 것이다. 주 후보는 “이것이 권력의 폭주로 헌정 질서가 파괴되는 대한민국을 살리기 위한 길”이라며 “저의 정치적 생명을 걸고 말씀드린다. 이 요구가 받아들여지지 않는다면 이번 선거에서 후보 등록을 하지 않을 것”이라고 했다.