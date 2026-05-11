다주택자 양도세 중과에 “부동산 폭정”

[헤럴드경제=정석준 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 11일 나무호 피격 조사 결과에 대해 “이재명 정부가 이란에 돈까지 갖다바쳤다”며 “그 돈이 우리 선박을 공격한 드론으로 돌아왔을지도 모른다”고 주장했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의 모두발언을 통해 “어제 나온 정부의 나무호 피격 관련 1차조사 결과에는 반드시 들어가야 할 두글자가 빠졌다. 바로 ‘이란’이다”라며 “트럼프 미국 대통이 피격이라고 하는데 우리 정부는 ‘피격 가능성이 낮다‘고 우겼다”고 밝혔다.

이어 “이재명 정부는 한술 더 떠서 선박화재라고 했고, 이제 피격이 확인되자 공격 주체를 예단하지 않겠다고 했다”며 “이미 이란 국영티비가 한국 선박을 표적으로 삼았다고 보도했는데, 때린 놈 자백에도 맞은 사람이 아니라고 한다”고 덧붙였다.

정부가 공격 주체를 ‘미상의 비행체’로 표현한 것에 대해서는 “CCTV 영상까지 확인하고도 미상의 비행체라고 했다”며 “외계인 UFO 공격이라도 있었나”라고 비판했다.

그러면서 “이재명 대통령은 가짜뉴스까지 들고 와서 이스라엘을 공격하더니 우리 선박의 피격에도 입을 닫고 있다”며 “160명 선원의 안전이 위태로운 마당에 밤 12시에 부동산 SNS를 올렸다. 우리 국민 안전을 지킬 의지가 없는 것”이라고 말했다.

다주택자 양도세 중과에 대해서는 “전세는 찾을 길이 없고, 월세는 안드로메다인데 이 대통령은 수많은 기사 중에 갭투자 허용 한 줄을 찾아 ‘억까’라고 SNS에 올렸다”며 “수백개의 언론 기사가 지적하는 매물 잠김, 전세 실종, 월세 폭등에는 아예 답도 없다”고 짚었다.

장 대표는 “답 없기는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보도 마찬가지로, 양도세 중과 폐지, 보유세 인상 같은 이재명 정부의 부동산 폭정에 대해 아무리 물어도 답하지 못한다”며 “혹시라도 이재명·정원오 듀엣이 출범한다면 그날이 서울 부동산 지옥의 클라이맥스가 된다”고 했다.

송언석 원내대표는 “국민의 생명과 안전이 걸린 중대한 안보 사안에 대한 대응이라고 하기에는 너무 늑장 축소됐다”며 “침수나 전복이 없었다는 이유만으로 피격 가능성을 부정하는 것은 국민 안전보다 상황 축소에 급급한 태도”라고 지적했다.

그는 “여당은 국민 보호보다 공수처 취소 특검을 통한 이재명 대통령 개인의 죄 지우기에만 몰두하고 있다”며 “국민들이 용납할 수 없는 일”이라고 말했다.

또한, “정부는 이번 피격 사건의 경위와 대응 과정을 국민께 투명하게 공개하라”며 “우리 선박과 국민 보호를 위한 실질적인 안전 조치와 철수 후 대책 마련에 즉각 나서야 할 것”이라고 촉구했다.