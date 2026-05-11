강남힐링센터 인기 프로그램 10분 영상으로 제작해 매월 한 편씩 공개 폼롤러·필라테스·요가 등 일상 속에서 따라 하는 체험형 콘텐츠 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 5월부터 강남힐링센터의 인기 프로그램을 온라인으로 체험할 수 있는 ‘힐링프로그램 월간 픽(Pick)!’ 영상을 매월 공개한다.

‘힐링프로그램 월간 픽!’은 강남힐링센터에서 운영 중인 요가, 필라테스, SNPE, 폼롤러 테라피 등 주요 프로그램을 10분 안팎의 영상으로 제작한 온라인 체험 콘텐츠다.

강남힐링센터 프로그램은 그동안 구민의 관심과 참여 수요가 꾸준히 높았다. 강남구는 현장 프로그램의 접근성을 넓히고, 더 많은 구민이 일상에서 손쉽게 힐링 프로그램을 접할 수 있도록 영상 콘텐츠를 기획했다. 영상은 단순 소개에 그치지 않고, 구민이 직접 동작을 따라 하며 프로그램 효과를 체험할 수 있도록 구성된다.

첫 영상은 5월 공개되는 ‘폼롤러 테라피’다. 폼롤러를 활용해 근막 이완을 돕고, 신경계 안정과 회복 능력 향상에 초점을 맞춘 프로그램이다. 짧은 시간 안에 집에서도 쉽게 따라 할 수 있는 동작을 중심으로 구성해 바쁜 일상 속에서도 자기 관리를 시작할 수 있도록 했다.

‘월간 픽!’ 영상은 5월부터 월 1회 제작해 매월 두 번째 월요일을 기준으로 공개할 예정이다. 영상은 강남힐링센터 홈페이지와 강남구 공식 유튜브 채널에서 볼 수 있다.

조성명 강남구청장은 “강남힐링센터의 우수한 프로그램을 온라인으로 확대해 더 많은 구민이 쉽게 참여할 수 있도록 하겠다”며 “앞으로도 다양한 힐링 콘텐츠와 체험 프로그램을 마련해 구민의 삶의 질과 행복 증진에 힘쓰겠다”고 말했다.