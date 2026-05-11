삼양그룹 반도체 PR 소재 기업 반도체 슈퍼사이클 견인 고부가 선단 소재 공급 주력 효과 “글로벌 고객사 매출 확대”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 삼양그룹 반도체 포토레지스트(PR) 소재 기업 삼양엔씨켐이 올해 1분기 매출 407억원, 영업이익 65억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 각각 전년 동기 대비 32.9%, 45.5% 늘어난 수치다.

이번 실적은 인공지능(AI) 서버 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 증가에 따른 PR 소재 수요 확대가 견인했다. 삼양엔씨켐은 메모리 중심의 반도체 슈퍼사이클 구간에서 선제적으로 인공지능(AI) 서버 NAND용 고집적형 KrF 및 DRAM 공정용 ArF, EUV 등 고부가 선단 소재 중심으로 포트폴리오를 전환했다.

삼양엔씨켐은 “회사는 메모리 중심의 반도체 슈퍼사이클 구간에서 직접적인 수혜를 받으며 대부분의 제품 공급 물량도 확대됐다”고 설명했다.

아울러 삼양엔씨켐은 차세대 메모리 소재 시장을 선점하기 위한 중장기 전략도 구체화하고 있다. 특히 AI 반도체의 핵심인 고대역폭 메모리(HBM)용 D램 공정에 대응 가능한 소재 경쟁력을 기반으로 관련 공급 확대를 추진하고 있다.

삼양엔씨켐은 향후 미국, 일본, 대만 등 글로벌 고객사 매출 확대 및 제품 포트폴리오 다각화를 통해 성장 기반을 강화할 계획이다. 또한 최근 반도체 업계의 게임 체인저로 떠오른 유리기판용 PR 소재 개발에도 박차를 가하며 향후 차세대 반도체 시장 대응에도 속도를 낼 방침이다. 기존 반도체 공정용 소재 사업을 통해 축척한 경험을 바탕으로 차세대 유리기판용 소재 공급 가능성을 높일 계획이다.

정회식 삼양엔씨켐 대표는 “AI 수요 확대에 따른 공급 물량 증가, 고부가 제품 중심의 포트폴리오 전환이 맞물리며 실적 성장이 가속화되고 있다”며 “선단 공정 소재 경쟁력과 글로벌 고객 기반을 바탕으로 중장기 성장 모멘텀을 지속 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.