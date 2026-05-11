밀리웨이와 용인 ‘AI 도로 위험 관제 시스템’ 확대 지난해 4월부터 도로 위험 요소 3200건 감지

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스가 도로 위 포트홀을 잡아내는 초정밀측위 기반 인공지능(AI) 기술로 스마트 도로관리 사업을 확대한다.

11일 LG유플러스는 도로관리 설루션 전문기업 밀리웨이와 초정밀측위(RTK)에 AI를 결합한 ‘AI 도로 위험 관제시스템’을 경기 용인특례시에 확대 적용했다고 밝혔다.

AI 도로 위험 관제시스템은 시내버스, 공무 차량 등에 초정밀측위 및 AI 영상 모니터링 단말을 설치해 도로 위 포트홀이나 노면 파손을 실시간으로 감지·분석하는 도로관리 플랫폼이다.

LG유플러스에 따르면 초정밀측위(RTK) 기술은 AI가 감지한 도로 위험 요소의 위치를 센티미터 단위로 특정할 수 있다. GPS 등 위성항법시스템(GNSS)의 오차는 최대 15m에 달하는 것에 반해, 초정밀측위는 지상 기준국과 전용 단말을 실시간 연동해 오차를 줄였다. 또 고정형 폐쇄회로(CC)TV가 한정된 공간만 감지할 수 있는 것과 달리, 차량을 활용해 더욱 넓은 범위를 파악할 수 있다.

통합 행정 체계도 갖췄다고 LG유플러스는 설명했다. 해당 시스템은 민원 시스템과 연동돼 AI가 파손을 발견하면 즉시 민원으로 접수한다.

LG유플러스는 실제 지난해 4월부터 올해 2월까지 AI 도로 위험 관제시스템을 통해 3200여건의 도로 위험 요소가 감지됐다고 강조했다. 국민신문고 등을 통한 도로 관련 민원은 전년 대비 약 19%(436건) 감소했으며, 도로 파손으로 인한 영조물 배상금도 25%가량 줄었다.

이에 따라 용인시는 시스템 적용 대상을 마을버스와 공무차량 등 총 300대로 확대했다. 오는 6월부터는 이 시스템을 도로 위 철물 파손이나 동물 사체 처리에도 적용할 계획이다.

LG유플러스와 밀리웨이는 이 같은 성과를 바탕으로 전국 지자체 대상 스마트 도로관리 사업을 확대하고, 서비스 고도화를 추진한단 방침이다.

배준형 LG유플러스 모빌리티사업태스크포스(TF) 리드는 “초정밀측위 기술과 도로관리 AI의 결합으로 위치 정확도와 위험 요소 검출 신뢰도를 높일 수 있었다”며 “앞으로도 통신 인프라가 공공 스마트 행정을 뒷받침하고, 국민 안전에 이바지하도록 노력하겠다”고 밝혔다.