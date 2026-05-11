일본·동남아·유럽 등 53개 노선 대상 최대 11% 할인코드 제공

[헤럴드경제=정경수 기자] 티웨이항공은 오는 20일까지 국제선 전 노선을 대상으로 ‘국제선 얼리버드 프로모션’을 운영한다고 11일 밝혔다. 대상 노선은 일본과 중화권, 동남아시아를 비롯해 호주·미주·유럽 노선까지 총 53개다. 탑승 기간은 8월 18일부터 10월 24일까지다.

프로모션 기간 동안 항공권 예매 시 할인코드 ‘MAY26’을 입력하면 노선별로 최대 11% 할인 혜택을 받을 수 있다. 여기에 결제 금액에 따라 최대 4만원 추가 할인 쿠폰도 제공되며, 할인코드와 중복 적용이 가능하다.

이벤트 페이지에서는 탑승 예정 항공기의 기종 정보도 확인할 수 있다. 노선별 운항 기종과 좌석 구성 등 세부 내용을 안내해 이용객 편의를 높였다는 설명이다.

티웨이항공은 신규 회원을 위한 웰컴 쿠폰팩과 발권 수수료 면제, 특가 알림 서비스, 회원 전용 할인코드 등 회원 대상 혜택도 함께 운영 중이다.

티웨이항공 관계자는 “고객분들의 사랑과 성원에 힘입어 이번 국제선 얼리버드 프로모션을 확대하여 진행하게 되었다”며 “앞으로도 안전 운항을 최우선으로 하는 다양한 프로모션을 준비해 나가겠다”고 말했다.

한편, 티웨이항공은 최근 주주총회를 통해 사명을 ‘트리니티항공’으로 변경했다. 새 사명은 국내외 관계기관 승인 절차가 마무리된 이후 적용될 예정이다.