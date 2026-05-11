20~39세 청년 대상 건강 식습관 교육·실습 진행… 5월 29일까지 참여자 모집 바쁜 일상 속 실천 가능한 건강 요리법 소개… 청년 건강관리 지원

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[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 지역 청년들의 건강한 식습관 형성과 균형 잡힌 식생활 실천을 지원하기 위해 ‘비타 한 끼 요리교실’ 참여자를 모집한다.

이번 프로그램은 불규칙한 식사와 외식·간편식 위주의 식생활에 익숙한 청년들이 스스로 건강한 한 끼를 준비할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 영양 교육과 조리 실습을 함께 진행해 일상 속에서 쉽게 실천할 수 있는 건강한 식습관 형성에 중점을 둘 예정이다.

프로그램은 강북여성인력개발센터 조리실습실(수유프라자 4층)에서 총 3회에 걸쳐 운영된다. 일정은 ▷6월 12일 ▷6월 19일 ▷6월 26일로, 매회 오후 7시부터 9시까지 진행된다.

참여 대상은 강북구에 거주하거나 생활권을 두고 있는 20세부터 39세까지의 청년이며, 회차별 최대 20명을 모집한다. 참가자는 희망 일정에 맞춰 신청할 수 있으며, 신청 시 2순위와 3순위 희망 일정까지 함께 선택하면 선정 가능성이 높아질 수 있다.

프로그램은 청년층의 식생활 특성을 반영해 건강한 식습관 형성 방법과 함께 간편하면서도 균형 잡힌 식단 구성법, 일상에서 활용 가능한 실천형 요리법 등을 소개할 예정이다.

참여 신청은 오는 5월 29일까지 안내문 내 QR코드를 통해 가능하며, 선정 결과는 6월 5일 발표될 예정이다. 자세한 사항은 강북구보건소 영양관리실로 문의하면 된다.