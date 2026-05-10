[헤럴드경제=김성훈 기자] 민희진 오케이레코즈 대표가 5·18 민주화운동 46주년 기념 특별 강연을 한다.

전남대학교 5·18연구소는 오는 12일 전남대 용지관 컨벤션홀에서 민 대표 초청 특별 강연을 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 강연은 ‘K-컬처, K-팝, 광주에서 전남대에서 상상하다!’를 주제로 진행된다. 전 세계적 문화 현상으로 자리 잡은 한국 문화와 대중음악의 본질적 가치를 5·18 민주주의 정신과 연결 지어 탐구하는 자리다. 민주·인권·평화의 도시 광주가 역사적 현장을 넘어 문화적 상상력의 거점으로 재탄생 수 있을지도 토론할 예정이다.

민병로 5·18연구소장은 “30주년을 맞아 K-컬처를 통해 광주의 민주주의 정신을 새롭게 해석하고 청년 세대와의 문화적 접점을 넓히기 위해 강연을 마련했다”고 말했다.

민 대표는 SM엔터테인먼트 크리에이티브 디렉터 출신으로 샤이니, 에프엑스(f(x)), 엑소(EXO), 레드벨벳 등 K-팝 아이돌 그룹의 콘셉트 제작에 참여했다. 이후 하이브 산하 어도어(ADOR)의 대표이사로서 뉴진스(NewJeans)를 론칭해 반향을 일으켰다. 현재는 새 연예기획사 오케이레코즈를 설립해 독자 행보에 나섰다.