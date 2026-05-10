부산 북구갑 보궐선거 박민식 선거사무소 개소식 “하정우, 李대통령이 찍어 내려보낸 후보”

[헤럴드경제=주소현 기자] 장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 당 지도부는 10일 6·3지방선거 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마하는 박민식 후보 선거사무소 개소식에 총출동하며 지원사격에 나섰다.

장 대표는 “갈등과 분열 씨앗 뿌린 사람 아닌 박민식 필요하다”며 무소속으로 출마한 한동훈 전 국민의힘 대표를 에둘러 비판하고, 하정우 더불어민주당 후보를 겨냥해서는 “이재명 대통령이 찍어서 내려보낸 후보”라고 직격했다.

장 대표는 이날 부산 북구에 마련된 박 후보 개소식에서 “갈등과 분열의 씨앗을 뿌린 사람이 아니라 박민식 후보처럼 굳건하게 보수를 지켜온 사람이 보수 정당을 새롭게 만들어야 한다”며 이같이 말했다.

장 대표는 “그동안 국민의힘에 실망하신 것 잘 알고 있다. 이는 우리끼리 갈등하고 분열했기 때문”이라며 “이제 국민의힘을 새롭게 고쳐야 하지 않겠느냐. 누가 고쳐야 하겠느냐”고 반문했다.

나경원 의원도 이날 개소식에서 ““저 역시 부산 법원에서 4년간 근무했다. 그런 논리라면 저도 부산에 출마할 수 있지 않겠나”라며 “그렇지만 부산 출신이 부산에 출마해야 한다고 확실히 생각한다”고 한 전 대표를 비판했다.

박 후보를 가리켜 장 대표는 “잠시 북구를 떠났지만 그 사이에 보훈부 장관으로서 또 여러 차례 어려움을 겪으면서 더 깊고 더 큰 일꾼으로 북구에 다시 돌아왔다”며 “북구를 떠날 때 서운함이 있겠지만 지금 민주당의 오만함을 심판하기 위해서 그 서운함은 잠시 내려두셨으면 좋겠다”고 했다.

하 후보를 놓고 장 대표는 “지금 민주당 후보 어떻나. 정치도 모르고 정치를 할 줄도 모르고 정치를 해서는 안 될 사람”이라며 “대한민국을 지금 통째로 망가뜨리고 있는 이 대통령과 같이 일하다 이 대통령이 찍어서 내려보낸 후보”라고 말했다.

이날 박 후보 선거사무소 개소식에는 송언석 원내대표를 비롯해 권영세·나경원·안철수 등 국회의원 20여명이 모였다. 재선에 도전하는 박형준 부산시장과 원희룡 전 국토교통부 장관, 김민수·김재원 등 최고위원들도 참석했다.

박 시장은 “이 나라에 왕이 되려고 하는 사람이 있다. 이를 막기 위해서는 이번 선거에서 유권자들이 대한민국은 민주 공화국이라는 걸 힘차게 외쳐줘야 한다”며 여러분들의 힘으로 이번 부산선거에서 이재명 정권에 대해서 단호한 심판을 내려주실 것을 확실하게 여러분들이 내려주실 것을 간곡히 부탁드린다”고 말했다.