[헤럴드경제=양대근 기자] 지난 8일 정원오 후보가 서울 강남지역과 관련 ‘강남4구 특위’를 만들겠다고 발표한 것과 관련 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측이 ‘민페 특위’라고 반박했다.

오 후보 선거대책위원회의 박용찬 대변인은 10일 논평을 통해 “강남지역의 상당수 주민들은 환영보다 우려를 나타내고 있다. 박원순 전 시장을 비롯한 더불어민주당의 역대 후보들이 그동안 강남지역을 대상으로 발표한 각종 정책 중 대다수가 강남 발전에 역행하는 이른바 ‘민폐성’ 정책 일변도였기 때문”이라고 이같이 밝혔다.

박 대변인은 “박 전 시장의 서울시는 재건축 현장에 옛 아파트 건물을 한 동씩 남겨놔 미래유산으로 보존하겠다며 지난 2012년 ‘한 동 남기기’ 사업을 전격 추진했다”면서 “지난 1970년대에 만들어진 이른바 ‘연탄형 아파트’와 ‘굴뚝 아파트’ 등을 그대로 존치시키겠다는 엽기적인 발상이었다. 그러나 이같은 ‘한 동 남기기’ 사업은 한시가 급한 서울 강남의 재건축 사업을 수년씩 지연시키는 치명적 손실을 초래했으며 흉물을 방치하고 사유재산권을 침해했다는 숱한 비판을 받다가 결국 폐기되고 말았다”고 덧붙였다.

이어 그는 “일방적인 ‘35층 규제’ 족쇄에 꽁꽁 묶여 한강벨트의 강남지역 재정비 사업은 박원순 전 시장의 10년 임기 내내 올스톱됐다”면서 “이처럼 민주당은 그동안 서울 강남지역을 규제와 통제의 대상으로 삼아 왔으며 강남지역 주민들은 이같은 민주당의 압박성 정책 기조에 불쾌함을 넘어 역차별마저 호소하고 있다”고 주장했다.

이울러 “정 후보는 ‘강남4구 특위’라는 장밋빛 청사진을 제시하기에 앞서 강남지역 주민들을 옥죄고 있는 세금 부담을 정상화시키는 ‘세금폭탄 대책 특위’를 만드는 게 더욱 설득력이 있을 것”이라고 덧붙였다.