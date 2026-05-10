현대차·KAI 공동으로 AAM 기체 개발

[헤럴드경제=한영대 기자] 현대자동차그룹이 미래 항공 모빌리티(AAM) 개발을 위해 한국항공우주산업(이하 KAI)와 손을 맞잡았다.

현대차그룹은 8일 서울 서초구 현대자동차·기아 본사에서 KAI와 ‘항공용 전동화 파워트레인을 기반으로 하는 미래 항공 모빌리티 기체 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 10일 밝혔다.

이날 체결식에는 장재훈 현대차그룹 부회장, 김종출 KAI 사장 등 관계자들이 참석했다.

이번 업무협약은 현대차그룹의 항공용 전동화 파워트레인 개발 역량과 KAI의 항공기체 개발 역량을 활용해 경쟁력 있는 미래 항공 모빌리티를 개발하고 양산하기 위해 이뤄졌다. 양사는 기술적, 인적 자원 공유는 물론 향후 공급망 및 인증, 고객 네트워크 분야까지 포괄적으로 협력하기로 했다.

구체적으로 현대차그룹의 미국 미래 항공 모빌리티 전문법인 슈퍼널(Supernal)과 KAI가 공동으로 AAM 기체를 개발한다. 현대차·기아 항공파워트레인사업부에서 개발 중인 항공용 전동화 파워트레인 상용화에도 나선다. 양사는 또 항공산업 전반에 걸쳐 신규 협력 분야를 도출해 협업을 확대할 계획이다.

현대차그룹은 AAM를 미래 먹거리로 적극 육성하고 있다. 현재는 AAM 기본 성능을 확보하는 데 주력하고 있다. 슈퍼널은 지난 4일(현지시간) 수직 이착륙 항공역학 권위자인 파르한 간디를 새로운 최고기술책임자(CTO)로 선임했다. 30년 이상 회전익 항공기 연구에 몸담은 간디는 슈퍼널이 기술적으로 도약하는 데 중추적인 역할을 할 예정이다.

현대차그룹 관계자는 “한국의 항공우주 산업을 이끌고 있는 KAI와의 협약은 우리가 미래 항공 모빌리티를 개발하는 데 있어 무엇보다 큰 힘”이라며 “안전하면서도 매력적인 미래 항공 모빌리티를 선보여 모빌리티의 지평을 하늘길로 넓힐 것”이라고 덧붙였다.

KAI 관계자는 “KAI가 보유한 고정익 및 회전익 체계종합역량과 현대차그룹의 대량 생산 체계 및 모빌리티 생태계가 결합하면 글로벌 시장을 선도하는 K-AAM을 개발할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.