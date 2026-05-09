[헤럴드경제=김성훈 기자] 9일 제1223회 로또복권 1등 당첨번호는 ‘16, 18, 20, 32, 33, 39’가 뽑혔다. 2등 보너스 번호는 ‘26’이다.

1등 당첨자는 16명으로 18억5755만원씩을, 2등은 103명으로 각 4809만원씩을, 3등은 3481명으로 142만원씩을 받는다.

4등은 16만1967명이 고정 당첨금 5만원을, 5등은 271만6882명이 고정 당첨금 5000원을 받는다.