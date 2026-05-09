[헤럴드경제=김성훈 기자] 9일 제1223회 로또복권 1등 당첨번호는 ‘16, 18, 20, 32, 33, 39’가 뽑혔다. 2등 보너스 번호는 ‘26’이다.
1등 당첨자는 16명으로 18억5755만원씩을, 2등은 103명으로 각 4809만원씩을, 3등은 3481명으로 142만원씩을 받는다.
4등은 16만1967명이 고정 당첨금 5만원을, 5등은 271만6882명이 고정 당첨금 5000원을 받는다.
paq@heraldcorp.com
입력 2026-05-09 21:32:12
[헤럴드경제=김성훈 기자] 9일 제1223회 로또복권 1등 당첨번호는 ‘16, 18, 20, 32, 33, 39’가 뽑혔다. 2등 보너스 번호는 ‘26’이다.
1등 당첨자는 16명으로 18억5755만원씩을, 2등은 103명으로 각 4809만원씩을, 3등은 3481명으로 142만원씩을 받는다.
4등은 16만1967명이 고정 당첨금 5만원을, 5등은 271만6882명이 고정 당첨금 5000원을 받는다.
청담 초교 앞 짧은 치마 입고 흡연 ‘사이버 룸살롱’…‘청소년 유해업소’ 지정에 발끈했다 [세상&]
[헤럴드경제=이영기 기자] 서울 강남 청담동의 초등학교 옆에서 버젓이 운영되는 성인방송 스튜디오. 그간 법의 사각지대에서 어떠한 제재 없이 운영됐다. 최근 해당 시설이 청소년 유해 업소라는 유권 해석이 나오며 운영에 제동이 걸리게 됐다. 해당 시설에 대한 운영 중단 목소리를 모아 온 학부모들은 환영의 입장을 내보였다. 반면 해당 스튜디오 관계자는 “여기는
母 장례식장에 한강 라면 기계 설치한 코미디언 “오시는 분들 맛있게 먹여야겠다는 생각”
[헤럴드경제=한지숙 기자] 코미디언 신기루(본명 김현정)가 어머니의 빈소를 찾아 온 조문객들을 위해 장례식장에 한강 라면 기계를 설치했던 후일담을 털어놨다. 8일 유튜브채널 ‘비보티비’에 따르면 신기루는 최근 영상에서 진행자 송은이와 함께 지난 3월 모친상을 치른 일에 대해 이야기를 나눴다. 신기루는 “요즘 생각이 많아졌다. 세상에서 제일 어려운 일을 당하지 않았냐. 엄마가 돌아가셨으니까 그때부터 좀 그렇게 된 것 같다”고 했다. 이에 송은이는 “돌아가시고 나서 실감이 안 나는 시기가 있고 그러다가 해가 더 지나면 좀 슬프다가 잊혀진다고 다른 사람들은 말하는데 나는 10년이 되니까 그리움과 아쉬움이 더 선명해졌다”라고 말했다. 송은이는 불현듯 “장례식장에 밥이 참 맛있었다. 그래서 역시 상주가 기루라서 다르다는 생각을 했다”라며 분위기를 띄웠다. 신기루는 “나는 빈소 차리자마자 (장례식장) 선생님들한테 ‘일단 손님 오시기 전에 국 1kg씩 세 개 다 줘봐라’라고 해서 거기에 있는 메
“옷 수선 맡겼더니 작품이 돼 돌아왔다” 누리꾼들도 감탄한 대기업 수선 품질
[헤럴드경제=한지숙 기자] 패션기업 코오롱인더스트리의 의류 수선 품질 수준에 누리꾼들이 감탄했다. 6일 ‘더 쿠’ 등 여러 온라인 커뮤니티에는 전날부터 코오롱인더스트리 측 수선센터 후기 글이 올라 와 누리꾼들의 시선을 모았다. 작성자 A 씨는 “얼마 전 코오롱 시리즈(브랜드 이름) 세일 때 외투를 구매했는데, 4월 27일에 자전거를 타다 넘어지면서 포켓 부분이 심하게 뜯어졌다”며 사진을 공개했다. 공개된 사진에선 카키색 점퍼 주머니 부근이 구멍이 나고 심하게 긁혀 있다. A씨는 “수선이 가능할지 몰라 코오롱 수선센터에 맡겼고 ‘완벽한 복구는 어렵다’는 안내를 받았다”며 “수선비는 총 2만4000원이었지만 시리즈에서 2만원을 지원해줘서 본인 부담은 4000원만 내면 됐다”라고 설명했다. 이어 “담당자분이 ‘자수 처리 외에는 방법이 없다’고 하셨고, 정장처럼 섹션이 명확한 옷이라면 원단 교체도 가능하지만, 디자인 요소가 많아 그마저도 어렵다고 했다”라며 “‘그래도 최선을 다하겠다’는 말
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는