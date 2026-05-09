보수 정당 출신 김용남 정체성 논란에 범여권 ‘내전’ 조짐…송영길, 댓글로 힘 실어 김지호 전 대변인, 조국 비판한 김용남에 “식구라면 선 지켜야” 비판 후 사과

[헤럴드경제=김해솔 기자] 경기 평택을 재선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보 간 상호 견제가 민주당 내 신경전으로까지 번지려는 양상이다.

인천 연수갑 보궐선거에 출마한 송영길 민주당 후보는 9일 김 후보 페이스북 글에 “힘들 때마다 선조와 원균의 모함, 무능과 시기 질투에 맞서 왜적과 싸우는 이순신 장군을 생각하곤 한다”며 “이재명 대통령도 당내에서 모진 핍박을 받으면서 싸워 이겨 냈다. 파이팅”이라고 댓글을 달았다.

이는 최근 평택을에 전략 공천된 후 혁신당뿐 아니라 민주당 일각에서도 보수 정당 출신인 김 후보의 정체성을 운운하며 공격하는 데 대한 격려 차원으로 해석된다.

앞서 김 후보는 조 후보 측이 자신의 보수 정당 소속 시절 과거 발언을 문제 삼으며 사과를 요구하자 “사람 질리게 한다”며 불편한 기색을 드러냈다.

그러자 민주당 일각에서는 ‘같은 진영 사람을 공격하는 것은 민주당 핵심 지지층 감정선을 건드리는 일’이라며 김 후보에 대한 비난이 제기됐다.

김지호 전 민주당 대변인은 전날 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에서 “김 후보가 세월호 특조위 예산 낭비 지적이나 위안부 합의, 이태원 참사 관련 과거 발언들에 대해 ‘그때 잘했다’는 식으로 거침없이 말하고 있다”며 “이런 태도는 후보의 정체성에 의구심을 갖게 한다”고 비판했다.

그러면서 “당 합당 얘기까지 나오는 마당에 같은 이념을 가진 식구라면 선을 지켜야 한다”며 “(김 후보는) 자기 마음대로 할 것 같으면 무소속으로 나가지 왜 단체 생활을 하나”라고 주장했다.

이후 논란이 거세지자 김 전 대변인은 “김 후보에 대해 다소 과한 표현을 사용한 점에 대해 사과드린다”며 “여러모로 쉽지 않은 여건 속에서도 선거 운동에 임하고 계신 김 후보께 송구한 마음을 전하며, 조속히 직접 찾아뵙고 사과의 말씀을 드리겠다”고 사과했다.

그는 “앞으로 더욱 신중한 자세와 책임 있는 언행으로 임하겠다”며 “아울러 김 후보께서 평택에서 승리하실 수 있도록 저 역시 힘을 보태겠다”고 덧붙였다.