3선에 도전하는 김미경 민주당 은평구청장 후보 5일 어린이 날 맞아 ‘어린이 미소공약’ 발표 이어 8일 어버이날 ‘어버이 미소 공약’ 발표 눈길

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 6·3지방선거에서 3선 도전에 나선 김미경 은평구청장 후보가 어린이날과 어버이날을 계기로 잇달아 맞춤형 ‘미소 공약’을 발표하며 생활밀착형 정책 행보에 나서 주목받고 있다.

김 후보는 지난 5일 어린이날을 맞아 ‘어린이 미소 공약’을 발표한 데 이어, 8일 어버이날에는 건강·여가·생활 지원을 담은 ‘어르신 미소 공약’을 내놓으며 세대별 맞춤 공약 시리즈를 이어갔다.

특히 이번 공약은 단순한 복지 확대를 넘어 아이와 부모, 어르신까지 생애주기 전반을 아우르는 생활정책 중심 공약이라는 점에서 관심을 끌고 있다.

김 후보의 ‘어린이 미소 공약’은 5대 분야 12개 세부 과제로 구성됐다.

우선 은평구 전역을 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 공간으로 만들겠다는 구상이다. 주민들이 직접 설계 과정에 참여하는 ‘주민참여형 놀이터’를 조성하고, 어린이 물놀이터와 실내형 ‘아이맘놀이터’를 대폭 확충하기로 했다.

또 은평구 대표 정책으로 자리 잡은 ‘아이맘택시’의 이용 범위와 횟수를 확대하고 병원 동행 서비스와 연계해 육아 이동 편의를 높일 계획이다. 이와 함께 정원오 후보와 협력해 안전한 통학 환경 조성을 위한 ‘서울형 워킹 스쿨버스’ 도입도 추진하기로 했다.

돌봄 분야에서는 장애아동과 형제자매 지원 확대, 긴급돌봄 서비스 강화 등을 통해 촘촘한 돌봄체계를 구축하겠다는 방침이다.

교육 분야에서는 놀이 중심 기초경제 교육과 학교 방문형 스내그골프 체육교실 운영, 연령별 맞춤 성교육 프로그램 개발 등을 약속했다.

출산 지원 정책도 포함됐다. 김 후보는 ‘은평형 다자녀 집중 출생축하금’을 신설하고 출산용품 지원사업인 ‘어여와 아가야!’ 사업을 통해 출생 친화 환경을 조성하겠다고 밝혔다.

이어 발표된 ‘어르신 미소 공약’은 건강·여가·생활지원 등 3대 분야 중심으로 구성됐다.

김 후보는 “아프기 전에는 챙겨드리고, 퇴원 후에는 모셔오겠다”는 슬로건 아래 은평형 고령 퇴원환자 단기재활주택인 ‘중간집’을 설치·운영하겠다고 밝혔다. 또 시력·청력·구강 등 생활건강 3감 체크와 맞춤형 영양·복약지도 서비스도 제공할 계획이다. 치매친화형 공동주택 조성도 정비사업과 연계해 추진하기로 했다.

여가 분야에서는 ‘은평 시니어 라이프 캠퍼스’를 구축하고 실내형 스크린파크 골프장 설치, 어르신 놀이터 확대 등을 추진해 어르신들의 건강한 여가활동 기반을 확대하겠다고 약속했다.

생활지원 분야에서는 집안 간단 수리와 법률·노무·세무 상담까지 지원하는 ‘은평형 그냥해드림센터’를 설치하고, 보행 약자를 위한 ‘효도의자’ 확대 설치도 추진하기로 했다.

특히 민선8기 대표 어르신 정책 가운데 하나인 ‘백세콜’의 배차 시스템을 개선하고 ‘자녀 자동결제 시스템’을 도입해 이용 편의를 높이겠다는 계획도 제시했다.

김 후보는 “23년 공직생활 동안 현장에서 직접 들은 어르신과 부모들의 목소리를 공약에 담았다”며 “아이 키우기 좋은 은평, 어르신이 존중받는 은평을 만드는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

김 후보가 이같이 어린이와 어르신을 위한 맞춤형 공약을 제시한 것은 국회의원 비서, 은평구의원, 재선 서울시의원, 재선 은평구청장을 역임하면서 쌓은 정치력의 결과로 풀이된다.