이란 공격설 지속 주장하다 동문서답 종전 협상엔 “오늘 밤 이란의 서한 받을 것”

[헤럴드경제=차민주 기자] 트럼프 대통령이 최근 호르무즈 해협에 정박하고 있다가 화재가 발생한 한국 벌크 화물선 HMM 나무호와 관련한 질의에 “나는 한국을 사랑한다”고 답했다.

취재진의 질의는 ‘당신은 한국 선박이 이란에 공격당했다고 말했으나, 이란은 그것을 부인했다’는 내용이었으나 이와 관련 없는 동문서답을 내놓은 것이다.

연합뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 8일(현지시간) 백악관에서 취재진과 만나 진행한 질의응답에서 이렇게 언급했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 4일 나무호가 미국이 군사력을 동원해 해협에 갇힌 제3국 선박들을 빼내는 ‘해방 프로젝트’에 동참하지 않고 단독으로 행동하다가 이란의 공격을 받았다고 주장했다. 이어 해협 경색 해소를 위한 한국의 기여를 압박했다.

한국 정부는 정확한 사고 원인이 규명되지 않았다는 입장이다. 정부 조사단은 이날 아랍에미리트 두바이로 예인된 이 선박에 승선해 본격적인 화재 원인 규명에 들어섰다.

이 같은 배경을 고려했을 때, 트럼프 대통령이 한국을 사랑한다고 답한 것은 질문 내용을 이해하지 못한 답변으로 해석된다.

아울러 트럼프 대통령은 이란으로부터 미국이 요구한 종전 조건과 관련한 답변을 곧 듣게 될 것이라고 예상했다. 그는 “나는 아마도 오늘 밤 (이란의) 서한을 받을 것”이라며 “그러니 어떻게 될지 지켜보겠다”라고 말했다.

이탈리아를 방문 중인 마코 루비오 미 국무장관도 이날 기자들에게 “몇시간 내 이란이 진지한 제안을 내놓기를 희망한다”고 말했다.

미국과 이란은 지난달 7일부터 휴전 상태에 돌입했다. 지난달 11~12일 ‘노딜’로 끝난 1차 고위급 회담 이후에도 파키스탄의 중재 아래에서 물밑 협상을 이어가고 있다.

앞서 미국 언론은 이란이 우라늄 농축 20년 중단 및 호르무즈 해협 점진적 재개방 등을 종전 조건으로 요구하고 있다고 보도했는데, 트럼프 대통령이 이날 중으로 답변을 얻을 것으로 언급하면서 이목이 쏠린다.