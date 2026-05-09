[헤럴드경제=박세정 기자] 이재명 대통령이 9일 엑스(X·옛 트위터)에 “위중한 3대 살인 위협에서 국민 곧 하늘이 저를 살려 주셨다”며 “제 목숨은 이제 국민의 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 지난 2024년 불거진 ‘헬기 이송 특혜’ 논란과 관련해, ‘권익위 “이재명 대표 피습사건 헬기 전원 당시 전 부위원장 부당 개입 있었다” 인정’ 제목의 기사를 링크하고 “국민 여러분, 그저 고맙다”고 언급했다.

앞서 전날 권익위는 자체 TF 조사 결과 당시 권익위 사무총장이 해당 사건 처리에 부당하게 개입했다고 밝혔다.

이 대통령은 “검찰의 조직기소를 통한 사법살인, 테러범을 동원한 흉기살인, 조작언론을 동원한 명예살인”을 위중한 3대 살해 위협이라고 언급하면서 “하늘이 제게 생명 보전을 넘어 큰 일까지 맡겨 주셨으니 제가 할 일은 오로지 국민을 위한 나라, 오로지 국민만을 위해 작동하는 권력을 만드는 것”이라고 강조했다.

그러면서 “마지막 한순간까지 몸이 부서지는 한이 있더라도, 국민 곧 하늘을 위해 충심과 전력을 다하겠다”고 덧붙였다.