[헤럴드경제=나은정 기자] 광주 도심에서 한밤중 생면부지의 고교생들에게 흉기를 휘둘러 1명을 숨지게 한 20대 남성이 구속됐다.

7일 광주지법 정교형 영장전담판사는 살인 및 살인미수 등 혐의로 경찰에 체포된 장모(24) 씨에 대해 구속영장을 발부했다.

법원은 이날 오전 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열어 도주 우려 등을 고려해 구속 필요성이 있다고 판단했다.

장씨는 지난 5일 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 거리에서 고등학교 2학년생인 A(17) 양을 흉기로 찔러 살해하고, 다른 고교 2학년 B(17) 군에게도 흉기를 휘두른 혐의를 받는다.

장씨는 배회 중 두 차례 마주친 여고생을 특별한 이유 없이 범행 대상으로 삼았고, 피해자의 비명 소리를 듣고 도움을 주려고 다가온 남학생에게도 흉기를 휘둘러 중상을 입혔다.

경찰 조사 과정에서는 그가 범행 이틀 전부터 흉기 2점을 소지한 채 거리를 배회하고, 피해자의 예상 동선을 앞질러 으슥한 길목을 범행 장소로 택하는 등 치밀하게 범행을 준비한 정황이 드러났다.

광주경찰청과 연합뉴스 등에 따르면 장씨는 이날 경찰 조사에서 자신이 살해한 여고생을 차량으로 앞지른 뒤 정차해놓고 기다리다가 범행했다고 자백했다.

범행 장소는 대학교와 고등학교가 인접한 대로변이지만, 사건 발생 시각인 자정 전후의 심야에는 보행자 통행이 거의 없고 방범용 폐쇄회로(CC)TV와 거리가 떨어진 샛길 초입이다. 이 곳은 장씨의 거주지와 가까워 지리에 익숙했던 것으로 파악됐다.

장씨가 소지했던 2점의 흉기는 모두 주방용 칼로, 범행 도구로는 1점만 쓰였고 나머지 1점은 포장이 뜯기지 않은 상태였다.

국립과학수사연구원 부검 결과 여고생의 사망 원인은 경부 자창(날카로운 도구에 의한 찔림)이었다.

경찰은 장씨가 범행 전부터 흔적을 지우려 한 정황에도 주목하고 있다. 장씨는 범행 전 자신의 스마트폰 한 대를 하천에 버린 것으로 드러나 경찰이 수중 수색을 벌이는 한편 체포 당시 확보한 다른 스마트폰 한 대는 디지털포렌식 조사를 의뢰했다.

범행 이후 체포까지 약 11시간 동안 장씨는 광주 첨단지구 일대를 벗어나지 않고 자신의 승용차를 버린 뒤 택시를 여러 차례 갈아타고 도보로 이동하며 경찰 추적을 피하려 하는 듯한 모습을 보였다.

이 과정에서 범행 도구를 배수로에 숨기고, 무인세탁소에서 혈흔이 묻은 외투를 세탁하는 등 증거 인멸을 시도하기도 했다.

장씨는 “사는 게 재미가 없어서 자살을 고민하다가 범행을 결심했다. 누군가를 데려가려 했다”고 진술했지만, 실제 자살 시도 정황은 번개탄 택배를 챙기러 집에 들른 것 외에는 지금까지 확인되지 않았다.

이날 장씨의 사이코패스(반사회적 인격장애) 진단 검사를 실시한 경찰은 오는 8일 장씨의 신상정보 공개 여부를 심의할 예정이다.