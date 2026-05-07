영업이익 3216억원…전년比 27.6% ↑ 국내 궐련 점유율 68.8%로 압도적인 1위 자사주 전량 소각…하반기 새 주주환원책

[헤럴드경제=강승연 기자] KT&G는 해외 궐련 사업 호실적에 힘입어 1분기 연결 기준 매출액이 1조7036억원으로 전년 동기 대비 14.3% 증가했다고 7일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 3645억원으로 27.6% 신장했다.

사업부문별로 보면, 담배사업은 매출액이 1조1559억원으로 전년 동기 대비 17.0% 증가했다. 영업이익은 3216억원으로 27.6% 성장했다. 특히 해외 궐련 사업 매출이 전년보다 24.6% 늘어난 5596억원을 기록하며 사상 최대치를 경신했다. 영업이익 또한 56.1% 성장하며 매출과 영업이익, 판매수량이 모두 늘어난 ‘트리플 성장’을 기록했다.

국내 궐련 사업은 시장점유율 68.8%로 압도적인 1위를 유지했다. NGP(전자담배) 사업 매출은 국내외 성장세와 전년 해외 디바이스 공급망 이슈로 인한 기저효과로 전년 동기 대비 약 51.5% 성장한 2410억원을 기록했다.

KT&G는 NGP 시장 리더십을 강화하기 위해 연중 신제품을 지속 출시할 예정이다. 또 해외 궐련 경쟁력을 기반으로 NGP 제품의 글로벌 시장 독자 진출도 본격화한다. 아태·유라시아 등 유의미한 성과를 거두고 있는 핵심 권역에서 궐련형 전자담배 직접 진출 토대를 마련한다는 방침이다.

KGC의 건강기능식품 사업부문 매출은 3326억원으로 전년 동기 대비 5.8% 증가했다. 국내 설 프로모션 호조와 ‘천녹’, ‘에브리타임’ 등 브랜드 캠페인 효과 등을 봤다. 영업이익은 고수익 채널 매출 확대 및 수익성 중심의 전략으로 전년 동기 대비 53.3% 성장한 279억원을 기록했다.

KT&G는 중장기 성장동력 확보를 위해 글로벌 뉴트리션 사업에 직접 나서기로 했다. 이를 위해 이달 초 전담 센터를 설립했다. 향후 글로벌 식음료·화장품 기업 등을 대상으로 ‘홍삼 원료의 기업간 거래(B2B) 사업’을 추진할 계획이다. 글로벌 파트너사와 협업해 현지 트렌드를 반영한 신제품을 출시하는 등 해외사업 다각화에도 속도를 낸다.

한편 KT&G는 지난달 제3차 상법 개정안의 취지를 선제적으로 반영해 보유 중인 자기주식 1086만6189주를 전량 소각했다고 밝혔다. 이는 발행주식총수의 9.5%로 약 1조8516억원 규모다. 이번 소각으로 KT&G는 2024~2027년 기업가치 제고계획의 자사주 소각 목표를 조기에 초과 달성했다. 하반기에는 배당 강화 등 새로운 주주환원 정책을 발표할 예정이다.

이상학 KT&G 수석부사장은 “중동 지정학적 이슈로 인한 불확실성이 높은 대외환경에도 불구하고 아태·유라시아·신시장 등 전 권역에서 안정적인 매출 확대 기조가 이어지며 연간 해외궐련 사업의 성장세는 지속될 것”이라며 “글로벌 사업 확장에 따른 실적 성장에 기반해 향후 배당 강화 등 신주주환원 정책을 추진해 주주가치를 제고하겠다”고 말했다.