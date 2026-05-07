[헤럴드경제=문영규 기자] 미국 시카고 출신 레오 14세 교황이 즉위 후 미국 내 은행에 등록된 고객 정보를 변경하기 위해 전화를 했다가 장난전화로 오해한 은행 직원이 통화를 끊어버린 사연이 공개됐다.

미국 일리노이주 네이퍼빌 소재 성 베드로와 바오로 성당의 선교단체 ‘사람 낚는 어부’가 공개한 영상에 따르면 레오 교황의 오래된 고향 친구 톰 매카시 신부는 지난달 29일(현지시간) 이 선교단체 모임에서 이같은 사연을 소개했다.

매카시 신부에 따르면 레오 교황은 즉위 약 2개월 후 시카고에 있는 전화번호와 주소 등 고객정보 변경을 위해 한 은행으로 전화를 걸었다. 작년 5월에 교황이 돼서 거주지를 바티칸으로 아예 옮겼기 때문이었다.

교황의 고향 은행 계좌는 즉위 전에 개설됐으므로 ‘로버트 프리보스트’라는 본명으로 등록돼 있었다.

교황은 자신의 이름을 밝히며 변경을 원한다고 했고 고객 확인을 위한 보안 질문 등도 분명히 얘기했지만 은행 직원은 직접 찾아올 것을 요구했다.

교황은 이에 “제가 그렇게 할 수가 없는 상황인데요”라고 말하며 잠시 실랑이를 벌였다. 이에 교황이 “제가 레오 교황이라고 말씀드리면 고려 사항이 될까요?”라고 말했고, 이 말을 들은 은행 직원은 장난 전화라고 오해하고 전화를 끊어버렸다.

레오 교황은 포기하지 않고 고향 친구이며 수도회 관구장을 지내 금융권 인맥이 있는 버니 시애나 신부에게 전화를 걸어서 도움을 요청했고 시애나 신부는 지인들을 통해 은행장과 통화해 정보를 변경할 수 있었다.

일화를 전한 매카시 신부는 “그(레오 교황)는 정말 겸손한 사람”이라고 소개하기도 했다.

매카시 신부와 시애나 신부는 레오 교황과 마찬가지로 아우구스띠노 수도회 출신이며 시카고에서 함께 오래 사목과 수도 생활을 해 와 40여년간 친분이 있는 것으로 전해졌다.