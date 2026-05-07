편의점·슈퍼·홈쇼핑, 전년比 모두 성장

[헤럴드경제=김진 기자] GS리테일이 올해 1분기 연결 기준 순매출 2조8548억원을 기록했다. 편의점과 홈쇼핑, 슈퍼 사업 모두 성장세를 보였다.

7일 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 GS리테일의 올해 1분기 실적에 따르면 매출은 전년 동기 대비 3.8% 증가한 2조8548억원이다. 영업이익은 같은 기간 39.4% 증가한 582억7400만원이다.

당기순이익은 8배 이상 늘어난 425억300만원을 기록했다. 지난해 4분기 당기순손실 590억8500만원을 기록했으나, 1개 분기 만에 흑자로 전환했다.

사업별로 살펴보면 편의점 사업의 1분기 매출은 전년 동기 대비 3.7% 증가한 2조863억을 기록했다. 기존 점포의 일매출이 전년 동기 대비 4.7%가량 늘어난 영향이다. 영업이익은 같은 기간 23.8% 늘어난 213억원으로 집계됐다.

특히 장보기 수요를 겨냥한 신선 강화형 매장이 객수 및 객단가를 크게 끌어올리면서 편의점 사업 부문의 실적 상승을 견인했다. 1분기 기준 신선 강화형 매장의 일평균 매출은 일반 매장의 1.6배 수준이다. 신선 강화형 매장은 836점까지 늘었다.

슈퍼 사업 매출은 신규 출점에 따른 운영점 증가와 기존 점포의 성장으로 9.0% 증가한 4534억원으로 나타났다. 영업이익은 55.1% 증가한 121억원이다. 1분기 기준 슈퍼 점포는 국내 SSM(기업형 슈퍼마켓) 중 가장 많은 589점이다. 이 중 479점이 가맹점, 110점이 직영점이다.

슈퍼마켓 매장과 연계한 퀵커머스 사업의 1분기 매출은 전년 동기 대비 32.8% 늘었다. 퀵커머스가 차지하는 매출 비중은 전체의 9.7%에 달한다.

홈쇼핑 사업 매출은 패션 등 유형상품의 판매 호조로 1.6% 증가한 2620억원을 기록했다. 영업이익은 32.6% 늘어난 297억원이다. 패션과 뷰티, 헬스, 푸드 등 주요 카테고리 내 신상품과 단독 상품을 확대한 전략이 주효했다. 1분기 약 90개 브랜드를 대상으로 한 ‘선(先)기획 통합 세일즈’ 프로그램을 운영한 결과, 취급액(거래액)은 전년 동기 대비 32% 증가했다.

GS ALL 멤버십과 GS 페이의 1분기 기준 누적 가입자 수는 각각 2344만명, 684명을 기록했다.