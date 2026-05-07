해리스 前 미 태평양사령관 등 20여명 본사 방문

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화 방산 3사(한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화오션)는 6일 서울 장교동 한화빌딩에서 해리 해리스 전(前) 미국 태평양사령관과 신임 장성 등 미국 국방 고위인사단을 초청, 한미 방산 협력 간담회를 개최했다고 7일 밝혔다.

이날 행사에는 미국 국방 고위인사단 20여명이 참석했다. 한화 방산 3사는 서욱 한화에어로스페이스 사장을 포함해 한화시스템, 한화오션 등 주요 경영진이 함께 했다.

이번 행사에 참여한 해리스 제독은 미 해군사관학교를 졸업하고 미 해군 태평양함대 사령관, 미 태평양사령관 등을 역임한 인도태평양 지역 안보의 핵심 인사로 꼽힌다. 2018년부터 2021년까지 주한미국대사를 지냈었다. 현재는 국방대 시니어 펠로우이자 주한미국상공회의소 명예회장으로 활동하고 있다.

한화 방산3사 경영진은 그룹 방산 부문의 글로벌 사업 현황과 비전, 주요 무기체계의 역량을 소개했다. 그러면서 지상·항공·해양 각 분야에서 한미 동맹에 이바지할 수 있는 방안을 공유했다. 미측 인사들도 한화의 방산 체계 역량에 높은 관심을 보였다.

한화 방산 3사는 미 방산 시장에 진출하기 위해 총력을 다하고 있다. 대표적으로 한화에어로스페이스는 K9 자주포의 미국 진출을 추진 중이다.

한화에어로스페이스 관계자는 “한미 동맹은 한화 방산 사업의 근간”이라며 “미국 현지에서의 투자·생산·기술 협력을 통해 양국 방위산업이 함께 성장하는 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.