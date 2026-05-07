[헤럴드경제=최원혁 기자] 사람 나이로 환산하면 200세가 넘는 것으로 추정되는 31세 강아지가 세계 최고령견 기록 경신을 앞두고 있다.

최근 뉴욕포스트 등에 따르면 프랑스 안시의 한 동물보호소에 들어온 콘티넨탈 토이 스패니얼 종인 ‘라자르’가 기네스 세계기록 최고령견 후보로 주목받고 있다.

보호소 측이 라자르의 마이크로칩을 확인한 결과, 출생일이 1995년 12월4일로 등록돼 있었다. 현재 나이는 31세 150일인 것으로 전해졌다. 이는 해당 견종 평균 수명인 약 15년의 두 배를 훌쩍 넘는 수치다.

현재 역대 최고령견 공식 기록은 1939년 29세의 나이로 세상을 떠난 호주의 ‘블루이’가 갖고 있다. 프랑스 동물보호협회(SPA)는 라자르의 기록을 공인받고자 기네스 세계 기록 측에 심사를 요청했다.

나이만큼이나 화제를 모은 건 라자르의 새로운 인연이다. 오펠리 부돌(29·여)은 라자르를 가족으로 맞이했다. 라자르는 자신보다 두 살 어린 주인을 만난 셈이다. 그는 “세계 기록 같은 유명세는 중요하지 않다”며 “보호소에서 생을 마감하게 둘 수 없었고 보자마자 입양을 결심했다”고 말했다.

그는 라자르가 잠잘 때를 빼면 집 안 어디든 자신을 졸졸 따라다닐 만큼 활발하다고 전했다. 담당 수의사 또한 나이에 비해 건강 상태가 양호하다는 진단을 내렸다.

앞서 최고령견으로 이름을 올렸던 포르투갈의 ‘보비’가 나이 조작 의혹으로 기록이 박탈된 바 있어 이번 라자르의 기네스 등재 여부에 대해서도 엄격한 검증 절차가 이뤄질 전망이다.