[헤럴드경제=최원혁 기자] 며느리와의 관계 때문에 고민이라는 한 중년 여성의 사연이 소개됐다.

4일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 50대 여성 A씨는 슬하에 아들만 셋을 뒀다. 첫째 아들이 결혼을 앞두고 데려온 여자친구는 “친부모처럼 잘 모시겠다”, “딸 같은 며느리가 되겠다”고 말할 정도로 애교가 많고 싹싹한 모습을 보였다.

결혼 후에도 자연스럽게 ‘엄마’라고 부르며 살갑게 대해 A씨는 마치 딸이 생긴 듯 반가웠다고 한다.

하지만 시간이 지나면서 상황이 달라졌다. 며느리는 시댁에 오면 냉장고를 자유롭게 열어 음식을 꺼내 먹는가 하면, 방문 전부터 원하는 메뉴를 먼저 요구했다. 한 번은 닭볶음탕을 기대했지만 시아버지 요청으로 된장찌개가 준비되자 식사 내내 불만을 드러냈다고.

생활 습관 역시 갈등의 원인이 됐다. 가족들과 함께 마시던 술을 혼자 대부분 마시거나, 임신 후에는 주말마다 시댁에 와 소파에 누워 TV만 보는 일이 반복됐다는 것. 결국 식사 준비는 물론 손주 돌봄까지 A씨 몫이 됐다.

난감한 상황은 계속 이어졌다. 며느리가 거실에 편하게 드러눕거나 손님이 와도 개의치 않는 태도를 보였다. 짧은 옷차림으로 누워 있어 시아버지가 민망해 자리를 피한 적도 있었다. 가족들 역시 불편함을 느껴 각자 방으로 들어가는 상황이 이어졌다.

A씨가 아들 집을 찾았을 때도 비슷한 모습은 계속됐다. 집 안이 정리되지 않은 상태였고 A씨가 직접 청소와 설거지를 해도 며느리는 손주를 안은 채 TV를 보며 별다른 반응을 보이지 않았다. 아들은 “엄마 반찬이 제일 좋다”는 말만 할 뿐 상황을 조율하지 않아 답답함을 키웠다.

A씨는 “혹시 내가 예민한 건 아닌지 고민된다”며 “관계가 틀어질까 봐 말도 꺼내지 못하고 있다”고 털어놨다.

박상희 심리학 교수는 “딸 같은 며느리 좋을 수 있다. 문제는 며느리는 딸 역할을 선택적으로 하고 있다는 점”이라며 “고부 관계에서는 경계선이 있어야 건강하다. 서로 배려하고 존중하고 예의를 갖추면서도 얼마든지 정답고 다정하게 지낼 수 있다. 대화를 통해 균형을 잡아가야 한다”고 말했다.

손수호 변호사는 “며느리보다 아들한테 강하게 직접적으로 이야기해야 한다. 며느리 잘못 건드렸다가 괜히 분란만 커진다. 아들을 먼저 확실하게 교육해야 모든 게 정돈되지 않을까 싶다”고 했다.