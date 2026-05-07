독일 ‘인터팩 2026’ 참가 세계 최고 수준 두께 구현 ‘유니커블’ 전시

[헤럴드경제=한영대 기자] LG화학은 7일부터 7일간 독일 뒤셀도르프에서 열리는 인터팩 2026에 참가한다고 밝혔다.

인터팩은 소비재 패키징부터 포장·가공설비까지 포장 분야 전 밸류체인을 포괄하는 유럽 최대 패키징 산업 전문 전시회다. 올해는 약 60개국 2500여개 기업이 참가하고, 17만명 이상의 관람객이 방문할 예정이다.

LG화학은 ‘소재에서 시작되는 패키징 혁신’을 주제로 초박막 포장필름 소재인 유니커블 기술력을 집중 조명한다. 유니커블은 단일소재로는 세계 최고 수준인 14μm(마이크로미터) 두께를 구현했다. 또 동일 물성으로 최대 12μm 두께까지 개발 완료된 유니커블 샘플도 선보인다.

유니커블은 고객이 원하는 제품의 패키징 조건에 맞춰 가공성, 강도 등의 물성을 소재 단계에서부터 고객 맞춤형으로 설계가 가능하다. 특히 기존 복합재질 포장 필름과 동등한 물성을 유지하면서도 단일 폴리에틸렌(PE) 소재로 재활용률을 높였다.

단일소재는 통상적으로 재활용이 쉽지만, 복합재질과 동등한 물성 확보를 위해 두꺼워지는 경향이 있다. LG화학의 유니커블은 소재 두께를 줄여 경량화하는 다운게이징 기술로 이러한 한계를 보완했다.

LG화학은 이번 전시회에서 유니커블 소재가 적용된 LG생활건강의 주방세제 파우치와 국내 주요 식품 기업의 주력 제품 포장재 등 실제 상용화된 사례를 소개한다. 이를 바탕으로 포장 필름을 포함한 다양한 패키징 분야로 글로벌 고객과의 협력을 확대할 계획이다.

이충훈 LG화학 NCC·PO 사업부장 상무는 “소재 기술에서 출발한 패키징 혁신이 실제 상용화된 사례를 통해 다양한 분야로 확대되고 있다”며 “차세대 포장 필름 분야에서 혁신 기술과 친환경 가치를 지속 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, LG화학은 글로벌 주요 전시회에서 유니커블을 집중적으로 소개하고 있다. 지난해 말 중국 상하이에서 열린 국제 포장 전시회(SWOP 2025)에서도 유니커블 기술을 전면으로 내세웠다.