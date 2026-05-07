3~4월 월간 카드 결제액 추정치, 작년 10~11월比↑ 쇼핑 앱 VIP 90%, 쿠팡 이용…고소득층 점유율 우위

[헤럴드경제=김진 기자] 올해 3~4월 쿠팡의 월간 신용·체크카드 추정 결제액이 개인정보 유출 사태 발표 이전 수준을 회복한 것으로 나타났다.

AI(인공지능) 테크기업인 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 쿠팡의 올해 4월 신용·체크카드 추정 결제액은 4조6069억원이었다. 개인정보 유출 사태가 발표되기 한 달 전인 10월 결제액(4조4366억원)보다 3.8% 많다. 지난해 11월 결제액(4조4735억원)과 비교하면 3.0% 증가했다.

3월 결제액은 4조6165억원으로 지난해 10월보다 4.1%, 지난해 11월보다 3.2% 늘었다.

쿠팡 결제액은 개인정보 유출 사태 이후 꾸준하게 감소했다. 쿠팡Inc를 이끄는 김범석 의장도 비슷한 취지의 발언을 했다. 그는 5일(현지시간) 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 “프로덕트 커머스 매출 성장률은 지난 1월이 최저점이었고, 이후 매달 실적이 개선되며 2∼3월 그 속도가 빨라졌다”고 분석했다.

이어 김 의장은 “개인정보 유출 사고 이후 대다수 기존 고객과 와우 회원은 이탈하지 않았다”며 “4월 말 기준으로 와우 멤버십 탈퇴 회원 재가입과 신규 회원 가입 증가로 사고 이후 감소한 와우 회원 수의 약 80%를 회복했다”고 설명했다.

쿠팡은 모바일 쇼핑 앱 시장에서도 압도적인 우위를 이어가고 있다. 올해 4월 월간 활성 이용자 수(MAU)는 3440만명이다. 2위인 네이버플러스 스토어(814만명)를 앞서는 수치다.

특히 ‘VIP’ 이용자의 90%가 쿠팡을 이용했다. 고가 아파트 거주자와 소득 상위 5%, 수입차 보유자 등 구매력 높은 이용자층에서도 쿠팡이 경쟁사 대비 2~4배 높은 점유율을 보였다.

한편 쿠팡을 제외한 국내외 주요 쇼핑 플랫폼 결제액은 지난해 10월과 비교해 플랫폼별로 엇갈린 흐름을 보였다. G마켓의 4월 결제액은 3867억원으로 지난해 10월보다 12.0% 늘었다. 컬리는 1530억원으로 8.4% 증가했다. 반면 11번가는 2298억원으로 9.6%, 알리익스프레스는 826억2000만원으로 7.2% 감소했다. 테무도 657억원으로 2.4% 줄었다.

이번 결제액 자료는 AI 알고리즘을 통해 확인된 신용·체크카드 추정치다. 네이버 결제 데이터는 포함되지 않았다.