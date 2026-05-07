고성능·고효율 250㎾급 이어 범용모델 개발 설계부터 양산까지 가능…상반기 120㎾급 개발

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대모비스가 고성능 250㎾급 동력장치(PE·Power Electric)시스템에 이어 160㎾급 범용 모델도 독자개발에 성공했다고 7일 밝혔다. 회사 측은 올해 상반기에 소형 모빌리티에 특화된 120㎾급 PE시스템까지 개발을 완료해 전기차 전 차종을 아우르는 구동시스템 라인업을 구축할 계획이다.

PE시스템은 내연기관의 파워트레인에 해당하는 핵심부품으로 모터와 인버터, 감속기 등으로 구성된다. 현대모비스는 그동안 고객사로부터 수주를 받아 PE시스템 양산을 담당해 왔으며, 연구개발 내재화를 통해 각 부품의 설계기술을 확보하고 독자 구동모델을 선보이게 됐다.

현대모비스는 PE시스템 독자 모델 개발 과정에서 주요 부품을 공용화하고 이를 모듈화하는데 주안점을 뒀다. 구동모터용 고정자와 인버터, 전력반도체 묶음인 파워모듈 등이 이에 해당된다.

이러한 시스템 단위의 표준모델은 여러 차종에 적용할 수 있어 확장성 면에서 유리하다. 그동안 완성차 업체들이 개별 부품사들과 협업해 요소기술을 개발하고 PE시스템을 조립하는 방식과 구별된다. 신차마다 구동계를 새로 개발하는 전략보다 효율적인 방식으로, 전기차 차종이 증가함에 따라 향후 대량 양산에도 유리하게 작용할 전망이다.

현대모비스는 이렇게 개발한 PE시스템을 글로벌 고객사에 선제적으로 제안한다는 방침이다. 설계와 양산이 모두 가능해짐에 따라 수익성이 제고되는 효과도 기대하고 있다. 현대모비스 관계자는 “일부 해외 고객사들은 큰 관심을 보이고 있다”고 말했다.

현대모비스가 이번에 개발한 PE시스템은 최대 출력 160㎾급으로 내연기관 기준으로는 215마력에 해당한다. 현재 양산 중인 대부분의 전기차에 적용할 수 있는 수준이다. 전륜과 후륜에 두 개의 PE시스템을 장착하면 최대 출력 역시 두 배로 향상된다.

현대모비스는 범용 모델로 PE시스템을 개발했음에도 불구하고 성능은 기존 자사 제품 대비 향상시켰다고 강조했다. 중량 대비 출력을 의미하는 비출력은 16%가량 개선했지만, 부피는 20% 가까이 줄였다. 모듈화된 설계 기술과 표준부품을 대량 적용한 결과다. 새로운 냉각기술을 적용해 모터 구조를 개선하고, 에너지 효율을 높인 전력반도체를 탑재한 파워모듈도 개발했다.

현대모비스는 이에 앞서 지난해 고효율·고출력의 250㎾급 PE시스템 개발을 이미 완료한 바 있다. 최대출력과 모터의 토크, 냉각구조 등에서 고성능 제품을 목표로 개발을 추진해 성공했다.

한편, 현대모비스는 160㎾와 250㎾급 PE시스템에 이어 소형차에 특화된 120㎾급 PE시스템 개발도 상반기 안에 완료할 예정이다. 120㎾급 PE시스템은 두 모델 대비 부피와 중량은 최소화하고 신흥시장 등을 고려해 가격경쟁력을 갖춘 것이 특징이다.