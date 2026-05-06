[헤럴드경제=고재우 기자] 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 6일(현지 시간) 호르무즈 해협을 통한 안전한 선박 통항이 보장될 것이라고 예고했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 최종적인 합의를 위한 진전이 이뤄졌다고 밝히면서, 미국-이란 전쟁에 대한 기대감이 높아진 바 있다. 이런 가운데 IRGC 성명이 추가로 공개된 것이다.

연합뉴스에 따르면 혁명수비대 해군사령부는 성명에서 “침략자의 위협이 무력화되고, 새로운 협약이 준비됨에 따라 호르무즈 해협을 통한 안전하고 안정적인 통항이 보장될 것”이라고 밝혔다.

앞서 트럼프 대통령이 상선들의 호르무즈 탈출을 돕는 ‘해방 프로젝트’(Project Freedom) 중단을 선언한 직후, 이란 군부가 해협 재개방 방침을 시사한 것이다.

특히 이날 미국 온라인 매체 악시오스가 소식통을 인용해 미국과 이란이 전쟁을 끝내고, 핵 문제를 해결하기 위한 틀을 담은 ‘1 페이지’ 짜리 양해각서(MOU) 체결에 근접했다는 알리면서 종전에 대한 기대감은 더욱 커지는 모양새다.

해당 MOU에는 이란의 핵농축 일시 중단(모라토리엄), 미국의 대이란 제재 해제 및 동결 자금 일부 해제, 이란의 호르무즈 해협 통행 제한 점진적 해제, 미국의 이란 해상 봉쇄 점진적 해제 등이 포함된 것으로 전해졌다.

미국은 핵심 쟁점에 대한 이란 측의 답변이 48시간 이내에 오기를 기다리고 있는 것으로 알려졌다.