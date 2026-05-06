5월 1일부터 6월 30일까지 제안 접수…총 10억 원 규모 제안부터 선정까지 전 과정 주민 참여…선정 사업, 2027년 본예산 반영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구는 2027년 예산 편성을 앞두고 주민이 직접 필요한 사업을 제안하고 결정하는 ‘주민참여예산 사업 공모’를 6월 30일까지 접수한다.

‘주민참여예산제’는 주민이 지역에 필요한 사업을 제안해 예산에 반영하는 제도로, 단순 의견 수렴을 넘어 예산 편성 전 과정에 참여할 수 있어 재정 운영의 투명성과 공정성을 높인다.

또 주민 제안이 실제 정책으로 이어져 지역 변화를 만들어낸다는 점에서 의미가 크다.

이번 공모는 마포구민은 물론 지역 내 직장인, 학생, 단체 등 누구나 참여할 수 있으며, 생활안전, 교육·체육, 복지·보건, 관광·경제, 도시환경, 교통·건설, 일반공공행정 등 7개 분야에서 자유롭게 제안할 수 있다.

공모 규모는 총 10억 원으로, 일반 사업은 1건당 1억 원 이내, 행사성 사업은 1500만 원 이내로 신청이 가능하다.

제안된 사업은 소관 부서의 타당성 검토와 주민투표, 주민참여예산위원회 심의 등 단계별 절차를 거쳐 최종 선정된다. 선정된 사업은 구의회 의결을 통해 2027년 본예산에 반영된다.

신청은 마포구 주민참여예산 누리집에서 온라인으로 할 수 있으며, 마포구청 예산정책과 방문이나 우편으로도 접수할 수 있다.

신청서 서식은 마포구청 누리집에서 받을 수 있다. 자세한 사항은 마포구청 예산정책과로 문의하면 된다.

아울러 구는 오는 6월 ‘예산학교’를 운영해 제도 이해와 제안서 작성 방법 등을 안내할 계획이다. 이를 통해 주민 누구나 참여할 수 있는 기반을 마련하고 실효성 있는 제안 발굴을 지원할 방침이다.

구는 주민참여예산제 활성화를 위해 다양한 홍보와 참여 유도에 힘써왔다.

그 결과 전년도 공모 접수 건수는 87건에서 100건으로 증가, 주민투표 참여자도 872명에서 1308명으로 늘어나는 등 제도 참여가 확대됐다.

이 가운데 경력단절여성의 취업 역량 강화를 위한 ‘다시 일하러 갑시다’ 프로그램과 ‘마포 가족운동회’ 등 53개 사업이 채택돼 추진됐다.

올해는 주민참여예산으로 116건의 접수 가운데 32개 사업을 선정, 약 8억 5000만 원 규모의 예산을 편성해 다양한 사업을 추진할 예정이다.

선정된 사업에는 도로 경계석 논슬립 설치, 청소년 국제교류 및 다문화 소통 프로그램, 차세대 발달장애인 창작예술가 육성 프로젝트 등이 포함됐다.

마포구 관계자는 “주민참여예산은 구민 한 분, 한 분의 생각이 실제 정책으로 이어지는 중요한 통로”라며 “2027년 예산에 반영될 수 있는 다양한 아이디어를 자유롭게 제안해주시길 바란다”고 말했다.