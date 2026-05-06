[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 검암 플라시아 복합환승센터 복합개발사업 민간사업자 공모가 7일 공고된다.

6일 인천도시공사(iH)에 따르면 이번 공모는 사업지구내 특별계획구역(주상복합, 복합환승센터) 및 특별설계 공동주택용지를 대상(대지면적 9만4000㎡, 공급예정가 약 3437억원)으로 추진된다.

총 1412세대(공동주택 858세대, 주상복합 554세대)가 건설 될 예정이다.

신청 자격은 단독 또는 10개 이하 법인으로 구성된 컨소시엄이다. 주택건설사업자 1개사 이상 및 시공능력평가순위 50위 내 건설사업자 1개사 이상이 포함돼야 한다.

공모절차는 ▷13일 사업설명회(장소 : 검단신도시 홍보관) ▷18~19일 참가의향서 접수 ▷6월 4일 사업신청 확약서 접수 ▷8월 6일 사업신청서류 접수 ▷8월 중 우선협상 대상자 선정 ▷사업협약 및 토지매매계약 체결 등이다.

검암 플라시아 복합환승센터 복합개발사업은 사업비 약 1조4000억원 규모로 추산된다.

이 사업은 검암역(공항철도, 인천2호선)과 인천공항고속도로(청라IC)에 입지해 인천~서울간 광역 교통 접근성이 우수한 대규모 프로젝트다.

터미널형 복합환승센터를 포함한 랜드마크 조성을 목표로 교통·문화·상업·업무·주거 기능의 융복합공간을 개발한다.